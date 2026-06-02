Секрет идеально хрустящего картофеля: что британские повара добавляют в воду

По словам британских кулинаров, дело не в масле

Многие хозяйки считают, что секрет хрустящего запеченного картофеля заключается только в температуре духовки или количестве масла. Однако западные кулинарные эксперты уже давно используют другой трюк — добавляют в воду при варке копеечное средство, которое есть на каждой кухне.

Этим простым Лайфхаком поделились на shungrill.com. Суть лайфхака проста – перед запеканием картофель нужно проварить 5-10 минут в подсоленной воде, добавив примерно половину чайной ложки соды.

Так, поверхность картофеля начинает быстрее разрушаться и покрывается тонким слоем крахмала. Именно он во время запекания превращается в золотистую хрустящую корочку.

После варки повара советуют слить воду и немного встряхнуть картошку в кастрюле. Поэтому края становятся неровными, а площадь для образования корочки увеличивается. Затем картофель нужно смазать растительным маслом и отправить в хорошо разогретую духовку.

Эксперты объясняют, что сода не только помогает сделать корочку более хрустящей, но и немного ускоряет процесс приготовления, поскольку способствует более быстрому расщеплению крахмала на поверхности овоща. Этот метод особенно популярен в Великобритании, где запеченный картофель является традиционной частью воскресного обеда.

