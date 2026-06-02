Что добавить в кастрюлю с яйцами, чтобы скорлупа слетала сама

Один лайфхак решит проблему с очисткой яиц раз и навсегда

Среди всех способов приготовить яйца — жареных, в омлете, пашот или болтунье — вареное вкрутую выигрывает. Во-первых, для приготовления не нужно ни капли жира. Во-вторых, вареное яйцо в скорлупе спокойно лежит в холодильнике до недели и всегда под рукой как быстрый перекус или добавка к салату.

Сварить яйцо просто, но почистить его аккуратно получается не всегда. Скорлупа цепляется за белок, тянет его за собой, и в итоге яйцо выглядит так, будто по нему прошлись наждачкой.

Рассказываем, почему так происходит и как профессиональные повара варят яйца, чтобы скорлупа легко снималась.

Почему яйца плохо чистятся

У свежих яиц уровень кислотности белка слишком высокий, поэтому он буквально приклеивается к пленке под скорлупой. Чем свежее яйцо, тем труднее его почистить, не повредив белок. Со временем яйца теряют углекислый газ, их кислотность падает, и тогда скорлупа начинает отходить намного легче.

Испанский шеф-повар Хесус Санчес поделился лайфхаком, который решает проблему раз и навсегда. Он предлагает добавлять в воду при варке яиц соль и уксус.

Почему работает лайфхак с уксусом и солью

Уксус содержит уксусную кислоту, которая воздействует на яичный белок в процессе приготовления. Он стабилизирует его и способствует более равномерному свертыванию. Благодаря этому белок меньше прилипает к мембране. Соль, в свою очередь, дополнительно облегчает отделение скорлупы после приготовления.

Как варить яйца, чтобы они хорошо чистились

Ингредиенты:

яйца — сколько нужно

соль — 10 г на 1 литр воды

уксус — 15 мл на 1 литр воды

Скорлупа легко снимется, если варить яйца правильно. Фото сгенерировано ИИ