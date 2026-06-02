Что добавить в кастрюлю с яйцами, чтобы скорлупа слетала сама
Один лайфхак решит проблему с очисткой яиц раз и навсегда
Среди всех способов приготовить яйца — жареных, в омлете, пашот или болтунье — вареное вкрутую выигрывает. Во-первых, для приготовления не нужно ни капли жира. Во-вторых, вареное яйцо в скорлупе спокойно лежит в холодильнике до недели и всегда под рукой как быстрый перекус или добавка к салату.
Сварить яйцо просто, но почистить его аккуратно получается не всегда. Скорлупа цепляется за белок, тянет его за собой, и в итоге яйцо выглядит так, будто по нему прошлись наждачкой.
Рассказываем, почему так происходит и как профессиональные повара варят яйца, чтобы скорлупа легко снималась.
Почему яйца плохо чистятся
У свежих яиц уровень кислотности белка слишком высокий, поэтому он буквально приклеивается к пленке под скорлупой. Чем свежее яйцо, тем труднее его почистить, не повредив белок. Со временем яйца теряют углекислый газ, их кислотность падает, и тогда скорлупа начинает отходить намного легче.
Испанский шеф-повар Хесус Санчес поделился лайфхаком, который решает проблему раз и навсегда. Он предлагает добавлять в воду при варке яиц соль и уксус.
Почему работает лайфхак с уксусом и солью
Уксус содержит уксусную кислоту, которая воздействует на яичный белок в процессе приготовления. Он стабилизирует его и способствует более равномерному свертыванию. Благодаря этому белок меньше прилипает к мембране. Соль, в свою очередь, дополнительно облегчает отделение скорлупы после приготовления.
Как варить яйца, чтобы они хорошо чистились
Ингредиенты:
- яйца — сколько нужно
- соль — 10 г на 1 литр воды
- уксус — 15 мл на 1 литр воды
- Налейте в кастрюлю воду, положите яйца, добавьте соль и уксус.
- Доведите воду до кипения на среднем огне. После закипания отрегулируйте время варки: 5 минут — жидкий желток, 9 минут — средняя готовность, 11 минут — полностью сваренное яйцо.
- Пока яйца варятся, приготовьте миску с холодной водой и льдом. Как только время вышло, сразу же переложите яйца в миску и оставьте минимум на 5 минут. Этот шаг поможет остановить приготовление и не даст образоваться некрасивому зеленоватому кольцу вокруг желтка.
- Выньте яйцо и покатайте его по столешнице, слегка надавив ладонью. Благодаря этому скорлупа равномерно треснет по всей поверхности.
- Начните чистить с тупого конца — там обычно есть небольшая воздушная камера. Скорлупа будет отходить крупными кусками, не задевая белок.