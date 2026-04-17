Такие доллары обменять не получится: как распознать банкноту, с какой точно будут проблемы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Клиент имеет право требовать письменное обоснование отказа
Украинцам все чаще отказывают в обмене валют наличными из-за ужесточения требований к банкнотам. Чаще это касается долларов 1996 и 2006 годов.
"Телеграф" расскажет, как избежать проблем с обменом наличных. Заметим, что введенные требования НБУ направлены на уменьшение вероятности попадания в обращение меченых или поддельных банкнот.
Банк и любой обмен валют могут отказаться принять купюру с пятнами, надрывами или значительными потертостями. Даже при условии, что подлинность банкноты подтверждена. При этом если купюра подтверждена оборудованием, банк обязан ее принять. Если он отказывается, клиент должен требовать письменного объяснения и дополнительной проверки денег.
Какие доллары могут не принять:
- Имеют физические повреждения — порванные, порезанные, склеенные.
- С загрязнениями — имеют пятна от краски, жира, чернил, химикатов или сильное загрязнение.
- Изменения цвета бумаги — выцветшие, обожженные.
Утрата дизайна: затертые изображения, отсутствие водяных знаков или защитных голограмм.
Как избежать проблем с обменом наличных денег
- Выбирайте надежные учреждения. Лучшим вариантом будет банк, ведь он минимизирует риск получения фальшивок.
- Проверяйте купюры на месте. То есть перед обменом и после обязательно сверьте полученные средства, чтобы избежать проблем.
- Документируйте обмен. Требуйте квитанцию (чек) о проведении обменной операции.
- При значительных повреждениях банки могут предложить инкассо — обмен через иностранные учреждения, но такая услуга стоит до 35% от суммы и длится несколько месяцев.
Заметим, что в Украине юридически принимают все доллары с 1914 года. Но часто кассиры отказываются брать старые купюры (до 1996 года) или 100-долларовые банкноты старого образца (без синей ленты) из-за риска подделки. Поэтому при наличии старого образца купюр лучше его как можно быстрее обменять, особенно если планируется длительное хранение.
