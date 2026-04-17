Укр

Такие доллары обменять не получится: как распознать банкноту, с какой точно будут проблемы

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Обмен валют Новость обновлена 17 апреля 2026, 19:28
Обмен валют. Фото Коллаж "Телеграфа"

Клиент имеет право требовать письменное обоснование отказа

Украинцам все чаще отказывают в обмене валют наличными из-за ужесточения требований к банкнотам. Чаще это касается долларов 1996 и 2006 годов.

"Телеграф" расскажет, как избежать проблем с обменом наличных. Заметим, что введенные требования НБУ направлены на уменьшение вероятности попадания в обращение меченых или поддельных банкнот.

Банк и любой обмен валют могут отказаться принять купюру с пятнами, надрывами или значительными потертостями. Даже при условии, что подлинность банкноты подтверждена. При этом если купюра подтверждена оборудованием, банк обязан ее принять. Если он отказывается, клиент должен требовать письменного объяснения и дополнительной проверки денег.

Какие доллары могут не принять:

  • Имеют физические повреждения — порванные, порезанные, склеенные.
  • С загрязнениями — имеют пятна от краски, жира, чернил, химикатов или сильное загрязнение.
  • Изменения цвета бумаги — выцветшие, обожженные.

Утрата дизайна: затертые изображения, отсутствие водяных знаков или защитных голограмм.

Как избежать проблем с обменом наличных денег

  • Выбирайте надежные учреждения. Лучшим вариантом будет банк, ведь он минимизирует риск получения фальшивок.
  • Проверяйте купюры на месте. То есть перед обменом и после обязательно сверьте полученные средства, чтобы избежать проблем.
  • Документируйте обмен. Требуйте квитанцию (чек) о проведении обменной операции.
  • При значительных повреждениях банки могут предложить инкассо — обмен через иностранные учреждения, но такая услуга стоит до 35% от суммы и длится несколько месяцев.
Какие доллары принимают в Украине

Заметим, что в Украине юридически принимают все доллары с 1914 года. Но часто кассиры отказываются брать старые купюры (до 1996 года) или 100-долларовые банкноты старого образца (без синей ленты) из-за риска подделки. Поэтому при наличии старого образца купюр лучше его как можно быстрее обменять, особенно если планируется длительное хранение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать в Украине от курса валют в ближайшие месяцы.

Теги:
#Доллар США #Обмен валют #Деньги