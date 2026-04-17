Такі долари обміняти не вийде: як розпізнати банкноту, з якою точно будуть проблеми

Клієнт має право вимагати письмове обгрунтування відмови

Українцям дедалі частіше відмовляють в обміні валют готівкою через посилення вимог до банкнот. Найчастіше це стосується доларів 1996 та 2006 років.

"Телеграф" розповість, як уникнути проблем з обміном готівки. Зауважимо, що запроваджені вимоги НБУ направлені на зменшення ймовірності потрапляння в обіг мічених чи підробних банкнот.

Банк та будь-який обмін валют може відмовитись прийняти купюру з плямами, надривами чи значними потертостями. Навіть за умови, що справжність банкноти підтверджена. При цьому, якщо купюра підтверджена обладнанням, банк зобов'язаний її прийняти. Якщо ж він відмовляється, клієнт повинен вимагати письмового пояснення та додаткової перевірки грошей.

Які долари можуть не прийняти:

Мають фізичні ушкодження – порвані, порізані, склеєні.

Із забрудненнями — мають плями від фарби, жиру, чорнила, хімікатів або сильне забруднення.

Зміни кольору паперу — вицвілі, обпалені.

Як уникнути проблем з обміном готівки

Обирайте надійні установи. Найкращим варіантом буде банк, адже він мінімізує ризик отримання фальшивок.

Перевіряйте купюри на місці. Тобто перед обміном та після обов'язково звірте отримані кошти, аби уникнути проблем.

Документуйте обмін. Вимагайте квитанцію (чек) про проведення обмінної операції.

У разі значних пошкоджень банки можуть запропонувати інкасо — обмін через іноземні установи, але така послуга коштує до 35% від суми і триває кілька місяців.

Які долари приймають в Україні

Зауважимо, що в Україні юридично приймають всі долари з 1914 року. Але часто касири відмовляються брати старі купюри (до 1996 року) або 100-доларові банкноти старого зразка (без синьої стрічки) через ризик підробки. Тому за наявності старого зразка купюр, краще його якомога швидше обміняти, особливо якщо планується тривале зберігання.

