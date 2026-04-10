Какую зарплату нужно иметь, чтобы считаться богатым в Украине: цифра вас удивит

Людей, с какими заработками украинцы считают богатыми

Согласно опросам ОО "Загорий Фаундейшен" и Центра "СОЦИС", пишет Work.ua, "жить богато" для опрошенных означает высокий уровень потребления, финансовую свободу и возможность регулярно помогать значительными суммами. Уровень дохода должен быть более 400 тысяч гривен в месяц на одного человека.

Что такое богатство в понимании украинцев

Авторы исследования также спросили у украинцев, какие первые ассоциации у них вызывает слово "богатство". Большинство опрошенных отметили, что речь идет о возможностях и качестве жизни — деньги расширяют возможности для выбора и снимают ограничения. Кроме того, большие деньги оказывают влияние и на позицию в обществе, что дает человеку возможность иногда выходить за пределы правил или формировать их.

Верят ли украинцы, что богатство можно заработать честным путем

Значительная часть опрошенных связывает богатство с несправедливостью, в том числе с коррупцией. У многих украинцев есть четкие ассоциации: большое состояние — это что-то сомнительное или связанное с "нечестной игрой".

Кроме того, большинство наших соотечественников не верят, что успеха можно добиться только своими силами: 54% выбрали "скорее нет" или "нет, это невозможно". 40% опрошенных допускают такую возможность, но чаще выбирали ответ "скорее да", чем "да, полностью".

Средняя зарплата в Украине

По данным сайта Минфин, средняя месячная зарплата (макроэкономический показатель, исчисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат) в Украине по состоянию на январь 2026 года составила 27 975 гривен. Самым низким этот показатель был в Черновицкой области (19984 гривен). Самая средняя заработная плата в Киеве — 43 865 гривен.

Средняя заработная плата в Украине по регионам

