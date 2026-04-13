Не только 2 грн на 1 литре. Украинец показал, как сэкономить деньги на заправке авто (видео)

Предложение будет действовать еще несколько дней

Украинец в Тик Ток поделился рабочим лайфхаком, как сэкономить от 2 грн на литре бензина. Этот способ актуален именно для заправок "Укрнафти".

Как отметил мужчина в видео, на "Укрнафте" можно сканировать не только их бонусную карту, но и дополнительные скидки. К примеру, есть предложение от "Новой почты".

Для того чтобы приобрести топливо со скидкой, нужно отсканировать карту "Укрнафти", которая на собственных АЗС дает -2 грн на каждый литр бензина. Эта скидка не зависит от объема заправки. Дополнительно можно отсканировать скидку в приложении "Новая Почта", речь идет о -20 грн на заправку.

Как найти скидку в НП на горючее в АЗС

Открываете приложение НП;

Нажимаете "Бонусы", далее "Заправки";

В поиске ищете "Укрнафта" и кликаете на нее.

Скидка на горючее в приложении ЧП

Полученный QR-код следует отсканировать при оформлении заказа в АЗС. Отметим, что скидка от "Новой почты" действует на заправки от 20 л. Акционные предложения в "Укрнафте" могут суммироваться, то есть скидка в приложении АЗС и от партнера. Таким образом, можно сэкономить немало денег.

В комментариях пользователи отметили, что такие скидки действуют только на бензин и газ и объем от 20 л. На дизельное горючее бонусов он НП нет.

Действует только на бензин и газ.

Только бензин и от 20 л.

Действует только на бензине. На ДП не действует.

