Ждать ли украинцам +40 этим летом? Вера Балабух поделилась прогнозом температур

Последний раз рекорд жары был побит в 2024 году

Температура воздуха в Украине летом 2026 года может превышать климатическую норму на несколько градусов. Однако пока неизвестно, достигнут ли показатели рекордных, как этом было несколько лет назад.

Об этом "Телеграфу" рассказала кандидат географических наук Вера Балабух. Она отметила, что синоптики не могут заранее прогнозировать, какая именно будет температура воздуха.

"Ее значение можно спрогнозировать только за несколько суток. Долгосрочные прогнозы предусматривают только аномалии средней за сезон или месяц температуры воздуха, осадков и их вероятность. То есть ожидаются эти значения выше-ниже нормы или в пределах нормы", — сказала она в ответ на вопрос, ожидать ли в этом году рекордных показателей жары, которые отмечались в 2024 году.

Справка: в июле 24 года в Украине была аномальная жара, в Киеве она побила 140-летний рекорд, и это было +34,2 градуса. В Украине она превышала 40 градусов, где-то доходило до 42.

Вера Балабух

Прогноз среднемесячной температуры воздуха в Украине на лето 2026 года

"Согласно расчетам мировых прогностических центров, ожидается, что средняя за месяц температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше современной климатической нормы, количество осадков за сезон может быть в пределах нормы", — рассказала Балабух.

Прогноз погоди на лето 2026 в Украине. Інфографика "Телеграф"

Стоит отметить, что, по данным Википедии, среднемесячная температура воздуха в Киеве и июле составляет 20 градусов тепла и может достигать максимальных показателей на уровне 39 градусов.

