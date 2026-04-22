Майонез в холодильнике: сколько времени и как его правильно хранить

Майонез остается одним из самых распространенных соусов в домашнем питании, однако именно он чаще всего сохраняется с нарушением правил, что повышает риск порчи продукта.

Несмотря на стабильную репутацию благодаря кислотности и жировой основе, этот соус чувствителен к температуре, доступу воздуха и длительному хранению после открытия. Эксперты пищевой безопасности отмечают, что даже незначительные отклонения от условий хранения могут существенно сократить срок его годности. О том, как правильно хранить майонез, рассказывает "Телеграф".

После открытия магазинный майонез обычно хранится в холодильнике около двух месяцев при постоянной температуре не выше +4°C и плотно закрытой упаковки. Домашний майонез имеет гораздо более короткий срок годности — от 4 до 7 дней, поскольку готовится без консервантов и часто содержит сырые яйца, что повышает микробиологические риски. Именно поэтому специалисты советуют готовить домашний вариант небольшими порциями и не хранить его "про запас".

Важным фактором является способ использования продукта. После каждого открытия банки не рекомендуется оставлять ее длительное время при комнатной температуре, ведь уже через несколько часов в тепле начинаются ускоряющие порчу процессы. В частности, при температуре до +32°C майонез безопасен около двух часов, а в условиях жары — не более одного часа. Поэтому во время пикников и барбекю эксперты советуют использовать небольшие порции и сразу возвращать продукт в холод.

Отдельное внимание следует уделять хранению в бытовых условиях. Лучше всего держать майонез в холодильнике на средних полках, подальше от дверцы, где температура нестабильна. Контейнер или банку необходимо плотно закрывать во избежание окисления и впитывания посторонних запахов. Даже качественный продукт скорее теряет свойства, если часто контактирует с воздухом или используется грязной ложкой.

Признаки порчи майонеза обычно видны без лабораторных анализов. Чаще всего это изменение цвета на желтовато-серый или более темный оттенок, появление неоднородной текстуры, расслоение на жидкую и густую фракции, кислый или резко неприятный запах, а также следы плесени. При появлении хотя бы одного из этих сигналов продукт следует сразу утилизировать, даже если срок годности еще не истек.

Соблюдение простых правил хранения позволяет не только продлить сроки использования майонеза, но и снизить риски пищевых отравлений. В обиходе это особенно актуально, ведь соус часто используется в блюдах, не проходящих дополнительную термическую обработку.