Майонез у холодильнику: скільки часу та як його правильно зберігати

Майонез залишається одним із найпоширеніших соусів у домашньому харчуванні, однак саме він найчастіше зберігається з порушенням правил, що підвищує ризики псування продукту.

Попри стабільну репутацію завдяки кислотності та жировій основі, цей соус є чутливим до температури, доступу повітря та тривалого зберігання після відкриття. Експерти харчової безпеки наголошують: навіть незначні відхилення від умов зберігання можуть суттєво скоротити термін його придатності. Про те, як правильно зберігати майонез розповідає "Телеграф".

Після відкриття магазинний майонез зазвичай зберігається в холодильнику близько двох місяців, за умови постійної температури не вище +4°C та щільно закритої упаковки. Домашній майонез має значно коротший термін придатності — від 4 до 7 днів, оскільки готується без консервантів і часто містить сирі яйця, що підвищує мікробіологічні ризики. Саме тому фахівці радять готувати домашній варіант невеликими порціями та не зберігати його "про запас".

Важливим фактором є також спосіб використання продукту. Після кожного відкриття банки не рекомендується залишати її тривалий час при кімнатній температурі, адже вже через кілька годин у теплі починаються процеси, що прискорюють псування. Зокрема, при температурі до +32°C майонез безпечний приблизно дві години, а в умовах спеки — не більше однієї години. Саме тому під час пікніків і барбекю експерти радять використовувати невеликі порції та одразу повертати продукт у холод.

Окрему увагу варто приділяти зберіганню в побутових умовах. Найкраще тримати майонез у холодильнику на середніх полицях, подалі від дверцят, де температура нестабільна. Контейнер або банку необхідно щільно закривати, щоб уникнути окислення та вбирання сторонніх запахів. Навіть якісний продукт швидше втрачає властивості, якщо часто контактує з повітрям або використовується брудною ложкою.

Ознаки псування майонезу зазвичай помітні без лабораторних аналізів. Найчастіше це зміна кольору на жовтувато-сірий або темніший відтінок, поява неоднорідної текстури, розшарування на рідку та густу фракції, кислий або різко неприємний запах, а також сліди плісняви. У разі появи хоча б одного з цих сигналів продукт слід одразу утилізувати, навіть якщо термін придатності ще не минув.

Дотримання простих правил зберігання дозволяє не лише продовжити термін використання майонезу, а й знизити ризики харчових отруєнь. У побуті це особливо актуально, адже соус часто використовується у стравах, що не проходять додаткову термічну обробку.