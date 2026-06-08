"Ненормально". Известный врач заявил о тревожных симптомах у Трампа (видео)

Лидер Белого дома все чаще засыпает перед камерами

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа снова привлекло внимание специалистов. На видео, на которых американский лидер засыпает во время публичных мероприятий, обратил внимание известный врач.

Специалист по общественному здравоохранению и медицинский аналитик Вин Гупта в интервью Meidas Touch заявил, что подобное поведение нельзя считать нормальным. Гупта отметил, что как специалист он обеспокоен подобными эпизодами и считает необходимым выяснить их причины.

Он подчеркнул, что не считает подобные случаи обычным следствием преклонного возраста (14 июня Трампу исполнится 80 лет). По мнению врача, объяснять дневное засыпание исключительно возрастом нельзя, поскольку подобному состоянию обычно есть медицинские причины.

Нам нужно понять, почему человек так сильно хочет спать в течение нескольких периодов времени в течение дня. Это ненормально Вин Гупта

Кроме того, Гупта предположил, что у Трампа может быть невыявленное расстройство сна, в частности апноэ. Он также обратил внимание на вес президента, заявив, что избыточная масса тела может быть одним из факторов риска подобных нарушений.

Dr. Vin Gupta: We need to understand why Trump is so sleepy for multiple periods throughout the daytime hours. That’s not normal.



He is falling asleep in front of the camera repeatedly.



And I worry: Does he have a sleep disorder? Does he have sleep apnea? He’s clearly… — Acyn (@Acyn) June 6, 2026

При этом Гупта не ставил Трампу официальный диагноз и не представил медицинских документов, подтверждающих его предположения. Его комментарии носили оценочный характер и основывались на публично доступных видеозаписях.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда поведение Трампа вызывает обсуждения в социальных сетях. В апреле нынешнего года в сети активно распространялось видео с публичного мероприятия, на котором президент США выглядел спящим во время пресс-конференции.

Фото: Yahoo

Ранее, 19 февраля, пользователи соцсетей также предположили, что Трамп уснул во время первого заседания возглавляемого им Совета мира, состоявшегося в Институте мира США в Вашингтоне. Кроме того, похожий эпизод произошел в декабре 2025 года, когда американский лидер задремал во время официального мероприятия перед телекамерами.