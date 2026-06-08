Связной со шкурным интересом: как Абрамович стал "курьером" Путина и Зеленского и где "наследил"

Предприниматель всегда действует неофициально

Российский олигарх Роман Абрамович в мае 2026 года встречался с Владимиром Зеленским, чтобы обменяться посланиями между лидерами Украины и РФ. С самого начала полномасштабной войны миллиардер регулярно выступает посредником между двумя сторонами.

"Телеграф" рассказывает, какую роль играет Абрамович в переговорном процессе и почему его до сих пор привлекают к непубличной дипломатии.

Что делал путинский олигарх в Киеве

Во время Петербургского международного экономического форума российский диктатор Владимир Путин признался, что 21 мая провел встречу с неназванным бизнесменом. По словам главы Кремля, через этого предпринимателя, который "действовал неофициально", он передал, что не видит смысла в переговорах с Владимиром Зеленским.

После этого издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писало, что Абрамович приезжал в Киев якобы по приглашению Зеленского и должен был убедить Владимира Путина в необходимости их двусторонней встречи.

Абрамович и украинская делегация на переговорах в Стамбуле. Фото - ТАСС

Однако источники "Суспільного" утверждают обратное — встреча Зеленского с Абрамовичем состоялась по инициативе российской стороны.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Роман Абрамович посетил Киев в мае 2026-го. По его словам, он привез послание непосредственно ему, и попросил сообщение от украинского лидера для Владимира Путина. Также Абрамович просил, чтобы эта встреча осталась в тайне, потому что не хотел огласки.

Глава государства отметил, что эта встреча "не является секретом", а российский олигарх пытался выяснить, на что именно готова пойти Украина ради мирных переговоров. На вопрос, является ли Абрамович теперь постоянным "связным" между Киевом и Москвой, президент ответил: "Когда он получил от меня сообщение, он сказал, что обратится непосредственно к Путину".

Тайный гость: как Абрамович стал мостом между Путиным и Зеленским

В 2023 году польский журналист Збигнев Парафянович написал книгу Польша в войне (Polska na Wojnie), где, среди прочего, рассказал о том, как Абрамович стал посредником между Киевом и Москвой.

В ней он утверждает, что на путь "миротворца" миллиардера подтолкнул шкурный интерес. С началом полномасштабного вторжения на российскую элиту обрушились западные санкции и тот буквально оказался на дне.

"Он сказал, что заботится о том, чтобы его путешествия по Европе не были заблокированы. И что у него уже были санкции, наложенные на яхты и самолеты. Он утверждал, что если это будет продолжаться, он не сможет ничего сделать", — рассказывал польский министр, чье имя не называлось в книге.

В Варшаве уверены: Абрамович согласился на роль курьера исключительно ради защиты собственного бизнеса и финансов. Владимир Зеленский, судя по всему, посчитал олигарха подходящим кандидатом и, как заявляется в книге, лично порекомендовал его партнерам.

"Посредником в переговорах между украинцами и россиянами был олигарх Роман Абрамович. Его рекомендовал Зеленский. Украинцы сообщали, что Абрамович приедет в Польшу, а оттуда поедет в Турцию (на переговоры между РФ и Украиной Ред.)", — рассказывал Парафяновичу человек из окружения польского президента Анджея Дуды.

Справка: После вторжения России в Украину Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против российских миллиардеров, в том числе Романа Абрамовича. Активы Абрамовича заморозили. Он же добивается снятия санкций. В то же время Абрамович не попал в список санкций США. По информации WSJ, Украина попросила Белый дом не вводить их против него.

Логика украинской стороны, на первый взгляд, очевидна — Абрамовича, как пишет "Радио Свобода", называют близким к Владимиру Путину. Сам бизнесмен это отрицает. При этом кандидатуру Абрамовича с российской стороны согласовывал сам президент РФ. Хотя формально он не входил в состав делегации РФ, по словам спикера Путина Дмитрия Пескова, миллиардер был "вовлечен в обеспечение контактов" с украинской стороной.

Абрамович рядом с Путиным в 2016 году. Фото - Коммерсантъ

Западных союзников Украины такая фигура тоже устраивала.

Теневой игрок: от скромных встреч в аэропорту до "Азовстали"

Первые переговоры с Абрамовичем прошли в аэропорту в Жешуве весной 2022 года. В книге Парафяновича утверждается, что бизнесмен вел себя скромно, "не излучая богатства и влияния".

Уже 29 марта 2022 года в Стамбуле начались официальные переговоры Украины и России, где Абрамович засветился открыто. Статуса члена делегации у него не было, но статус ключевого теневого посредника закрепился за ним окончательно.

Абрамович на переговорах в Стамбуле. Источник - РИА Новости

Справка: после начала полномасштабного вторжения Украина и Россия предпринимали попытки дипломатического урегулирования ситуации. Переговоры в Турции однако зашли в тупик из-за неразрешимых противоречий.

Бизнесмен лично встречался с Путиным и несколько раз разговаривал с ним по телефону. The Wall Street Journal объясняет, что олигарх доводил до Путина позицию Киева, а затем пересказывал мнение Кремля украинской стороне. В 2022 году Абрамович дважды посещал Киев. В комментарии "Телеграфу" президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это и не комментировал формат встреч. Участие Абрамовича оставалось кулуарным, но ощутимым.

После провала стамбульского трека роль Абрамовича сместилась в сторону гуманитарных и экономических вопросов:

Обмен пленных: По данным Bloomberg, Абрамович вместе с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом способствовал масштабному обмену, в ходе которого удалось освободить защитников "Азовстали".

По данным Bloomberg, Абрамович вместе с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом способствовал масштабному обмену, в ходе которого удалось освободить защитников "Азовстали". Зерновая сделка: Итальянская газета Ansa фиксировала присутствие Абрамовича в Стамбуле во время подписании Черноморской зерновой инициативы.

Итальянская газета Ansa фиксировала присутствие Абрамовича в Стамбуле во время подписании Черноморской зерновой инициативы. Узкие договоренности: Как писала WSJ, олигарх помогал согласовывать отдельные экономические маркеры (вывоз аммиака, зерновые коридоры и т.д.).

К слову, на недавней встрече (5 июня 2026) украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца с новой уполномоченной по делам военнопленных со стороны РФ был замечен неизвестный, чье лицо оказалось заблюренным. Он подошел к россиянам и поздоровался с ними теплыми объятьями.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснял в 2023 году, что Абрамович "может играть роль, если есть необходимость вмешиваться в какие-то вопросы", но это не роль посредника, которую он играл в первых раундах переговорного процесса.

Напомним, ранее мы писали о том, что яхту Абрамовича заподозрили в контрабанде угля в Китай.