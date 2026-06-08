Грандиозный нарцисс с деменцией? Психологи оценили поведение Трампа в ходе спора с журналисткой

Специалисты объяснили действия американского лидера

Очередная публичная истерика президента США Дональда Трампа, по оценке психологов, не указывает на то, что у него проблемы с психикой. Однако в комментариях "Телеграфу" они предполагают, что можно говорить о проявлениях грандиозного нарциссизма или/и деменции.

После того как Трамп гневно и резко прервал интервью с журналисткой NBC News Кристен Велкер, перед тем назвав ее "нечестной или глупой", в США возникла новая волна беспокойства по поводу умственных способностей президента. "Телеграф" решил спросить мнений профессионалов по поводу поведения Трампа в ходе этого интервью.

Грандиозный нарцисс с деменцией?

Семейный психолог Виктория Надикто в комментарии "Телеграфу" отметила, что ни один профессиональный специалист не будет ставить диагнозы по видео. Однако она поделилась своими наблюдениями.

"Не с профессиональной точки зрения я бы смотрела в сторону деменции, которая наложилась на личные проявления грандиозного нарциссизма. Во-первых, постоянное навязчивое желание получать награды, признание. Одна только история о получении Нобелевской премии мира чего стоит. То, что он хватается решать только грандиозные вопросы, при этом выглядит так, что в этом нет ни системы, ни понимания последствий", — отметила психолог.

Виктория Надикто. Фото: facebook Виктории Надикто

Она также объяснила, почему "смотрела бы в сторону деменции". На это могут указывать изменения в поведении Трампа – ухудшение памяти, неадекватность реакций. За время его первого срока в должности президента такого не было.

"Снова таки, это не диагноз. Это мои попытки объяснить непонятное для меня поведение другого человека", — подчеркнула Виктория Надикто.

Типичный Трамп — человек, перманентно конфликтующий с прессой

Кандидат психологических наук, вице-президент Ассоциации политических психологов Украины, социальный психолог Светлана Чунихина, однозначно ответила "Телеграфу", что на видео конфликта Трампа с Кристен Велкер, глава США не выглядит сломанным и больным.

"Он выглядит типичным Трампом – перманентно конфликтующим с прессой человеком, зацикленным на теме "украденных" в 2020 году выборов нетерпеливым, агрессивным и импульсивным", — отметила она.

Светлана Чунихина. Фото: facebook Светланы Чунихиной

Психолог добавила, что согласно сообщениям американской прессы, столкновение Трампа с журналисткой произошло после почти часового разговора, который происходил в некомфортных обстоятельствах. Президент США жаловался, что сидел под дождем. Это в известной степени может объяснять нехватку самоконтроля, говорит Чунихина.

Также она обратила внимание на то, что Кристен Велкер обращалась с Трампом похожим образом, что и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Журналистка перебивала, спорила, подвергала сомнению слова президента.

"А мы знаем, что единственным поведением, которое Трамп готов терпеть от своих "подчиненных" (можно предположить, что подчиненными он считает почти всех) – это лесть. Однако все эти признаки "нормальности" или "типичности" поведения не отменяют проблем, которые сопровождают второй президентский термин Дональда Трампа, и носят хронический характер. 47-й президент США является открытым врагом свободной прессы, неспособен воспринимать критику, не готов принимать результаты выборов, на которых побеждает кто-либо кроме него. И именно поэтому он — угроза демократии и мирового порядка", — резюмировала Светлана Чунихина.

Интервью Трампа Кристен Велкер. Фото: x.com/WhiteHouse

Эмоциональная защита в виде агрессии

Психолог, психотерапевт, член EATA (Европейская ассоциация транзактного анализа) Сергей Твардиевич в комментарии "Телеграфу" отметил, что по его "профессиональному и субъективному" мнению, у Трампа присутствует нарциссическая структура личности. Возможно, на его поведение влияют детские травмы, усилившиеся определенными событиями.

"Он после первого президентства проживал травматическое для нарцисса событие, в виде судей, преследований и еще чего-то, его еще "допоранили". Это поведение Трампа защитное, сейчас с точки зрения психотерапевта я попробую вам его объяснить. Признаков психического расстройства, по моему мнению, у него нет, но есть изменения когнитивные. Эмоциональные, характерные для его возраста", – говорит Твардиевич.

Сергей Твардиевич. Фото: facebook Сергея Твардиевича

По его словам, для 80 лет (14 июня Трампу должно исполниться 80), американский президент имеет высокие когнитивные функции. Однако они все равно снижаются в отличие от характерных эмоциональных показателей, которые не уменьшаются с возрастом.

"И когда он либо устал, либо у него есть психологические нагрузки, либо стресс, то этих когнитивных функций ему не хватает, поэтому он использует эмоциональные защиты, такие как агрессия. Это как средство избегания боли для нарциссической личности", — объясняет психолог.

По словам Твардиевича, такие люди болезненно переживают критику, и когда чьи-то слова или поведение угрожают их иллюзиям относительно себя и собственного величия, они воспринимают это болезненно. В этом случае нарциссическая личность может срываться на агрессию

"То есть это средство оградить свою психику от травматизации. Психическим расстройством это считать нельзя, дисфункцией возрастной — тоже нет. Это характерные изменения, снижение когнитивных процессов. А нарциссическая структура, эту резкость обуславливает, какую он уже не может интеллектуально сдерживать в силу возраста. Поэтому идет эмоциональная защита. Это идет эмоциональная защита. Знаете: бей, беги, прячься. Вот у него бой срабатывает. Он атакой защищается, когда в его иллюзии что-то "попадает", — подытожил Сергей Твардиевич.

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