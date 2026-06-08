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Десятки тысяч украинских мужчин могут потерять отсрочку: что известно

Автор
Галина Михайлова ,
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Новые результаты проверок ожидают по завершении летней сессии
Новые результаты проверок ожидают по завершении летней сессии. Фото Колаж Телеграфу

После проверок из учебных заведений уже отчислили десятки тысяч человек

В Украине продолжаются проверки студентов, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Число студентов-мужчин старше 25 лет, обучающихся в колледжах и вузах, за время полномасштабной войны возросло почти в восемь раз.

Число мужчин 25+ в учебных заведениях резко возросло

Государственная служба качества образования проводит проверки в учебных заведениях, в том числе в прошлом году по результатам отчислено почти 30 тысяч студентов. Как сообщил глава Госслужбы Руслан Гурак в комментарии "Телеграфу", выявили нарушения при зачислении такой категории, организации образовательного процесса, посещения занятий и т.д. Однако проблема все еще масштабная.

До полномасштабного вторжения в системе образования в целом на всех уровнях — профессиональной высшей, высшей, аспирантуры и докторантуры, обучались в среднем плюс-минус 30 000 студентов мужчин старше 25 лет. На 1 мая этого года в системе обучается 230 000 таких студентов.

Руслан Гурак, глава Государственной службы качества образования

В этом году тоже были проверки и отчисления, однако точную цифру пока назвать трудно — нужно дождаться окончания сессии, ведь именно незачет сессии и не посещение занятий является законным основанием для отчисления. "Мы эти факты показываем и учебным заведениям подсвечиваем эту проблему. По окончании сессии в июне мы сможем уже по состоянию на 1 июля увидеть новые статистические данные", — объясняет Гурак.

Как государство проверяет студентов с отсрочкой

По его словам, массовое обучение мужчин старше 25 лет — существенный вызов для страны. В то же время сказать, все ли они пошли в студенты для уклонения от мобилизации, нельзя. "Наша функция только одна. Посмотреть, как они были засчитаны, как они учатся, посещают ли они занятия и действительно ли они присутствуют в учебных заведениях. То, что мы видим, показывает, что есть масштабные вызовы по обучению таких лиц", — резюмирует глава Государственной службы качества образования.

В МОН назвали образовательные схемы угрозой обороноспособности

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной говорит, что критической тенденции нет. В 2023 году был аномальный рост мужчин 25+ в университетах, колледжах, аспирантуре.

Сегодня нет такой критической тенденции. Собственно, уже несколько лет нет. Проверки проводятся постоянно, вот и это в фокусе нашего внимания. Более того, у нас есть база, мы видим все цифры, то есть мы понимаем абсолютно, где у нас возникают аномалии. Эта работа ведется на системном уровне.

Оксен Лесной, министр образования и науки Украины

Он отметил, что статистические данные сравниваются с периодами до 2022 года и инициируют проверки. "По нашему глубокому убеждению — это не просто недобросовестность, это подрывная деятельность, она подрывает собственно обороноспособность страны. Это коррупция в самом худшем ее виде и там, где это бывает, должно быть неотвратимое наказание для тех людей, которые организуют это в формате определенных схем", — отмечает министр.

Мы сегодня должны дать учиться молодежи, но не дать использовать право на отсрочку через обучение тем, кто приходит в университет или в колледж не за учебой, а для того, чтобы злоупотребить правилами.

Оксен Лесной, министр образования и науки Украины

Напомним, в Верховной Раде была инициатива вообще забрать отсрочку у студентов-военнообязанных старше 25 лет. Однако депутаты провалили соответствующую поправку при голосовании за законопроект.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за лето должны проверить право на статус критичности для всех предприятий. В частности, они должны удовлетворять ряду новых требований.

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#Студенты #Мобилизация #отсрочка #Оксен Лисовой