Математику нельзя убирать из НМТ: чиновник объяснил, почему

Война, дистанционное обучение и потеря мотивации влияют на знания учащихся

Результаты украинских школьников по математике продолжают снижаться, однако это не повод упразднять предмет на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). Такую позицию озвучил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак на фоне активных дискуссий вокруг вступительной кампании.

Что нужно знать:

Уровень знаний украинских школьников по математике ухудшается за последние годы

Руслан Гурак выступает против отмены математики среди обязательных предметов НМТ

Отмена тестирования по математике не решит системных проблем образования

Руслан Гурак в комментарии "Телеграфу" отметил, что результаты украинских школьников по математике снижаются с каждым годом. В частности, это показало трехлетнее исследование результатов обучения учащихся 6-8 классов. Гурак выделил несколько причин ситуации: "Безусловно, это и война, это и организация в дистанционном формате, это разные факторы, которые сейчас Украина переживает".

Гурак акцентирует, что нужно определиться, какой должна быть система образования в Украине. По его оценке математика должна быть в школе, а ее уровень должен расти.

Для этого необходимо проделать очень большую работу и по учителям, и по материально-техническому обеспечению, и по различным факторам, которые влияют даже на мотивацию детей изучать математику. Потому что дети иногда не понимают, зачем им это. И здесь нужно тоже показывать, что без математики мы не можем ни развивать свои когнитивные способности, ни использовать свои знания на практике. И напоследок, безусловно, должны решить для того, как мы видим поступление в университет. Руслан Гурак, глава Государственной службы качества образования

Результаты мониторингового исследования уровня знаний по математике в 6-8 классах Государственной службы качества образования Украины

Глава Госслужбы резюмировал, что НМТ это не об оценке функционирования школ, а о поступлении в университет. Поэтому отмена НМТ по математике не решит проблем образования в отношении результатов обучения учащихся.

Я убежден, что НМТ в таком виде, как оно есть, а особенно по математике должно оставаться, и поступать в университеты должны дети, которые действительно соответствуют уровню знаний, которые нужно в бакалаврском образовании. Это моя позиция. Руслан Гурак, глава Государственной службы качества образования

Напомним, в прошлом году процент участников, не составивших математику, составил 11,9 %. Средний балл участников НМТ за блок по математике – 132,3 из 200 возможных. Это самый плохой результат среди предметов. В 2024 году ситуация была еще хуже: не составили — 12,8%, однако средний балл был немного лучше — 132,5%.

Ранее "Телеграф" общался с экспертом, который подчеркнул — отменить НМТ по математике не в пользу Украины. Одна из причин – то, что знания математики позволяют понимать технологии, а главное в ней – не столько уравнения, сколько логическое мышление.