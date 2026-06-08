Как долго Россия готова воевать? Дипломат назвал конкретные сроки

Европейское чиновник озвучил тревожный прогноз для Украины

Несмотря на многочисленные мирные инициативы Запада и Украины, главным препятствием для завершения войны остается нежелание Кремля прекращать агрессию. В то же время, по оценкам экспертов, Россия все больше сталкивается с экономическими проблемами.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Трамп едет в Европу: какой план подготовили Украина и союзники"

Основная проблема остается неизменной – Кремль не готов завершать войну. Какие бы мирные планы ни создавались в Киеве, Париже или Вашингтоне, все упирается в нежелание Путина прекращать убийства.

По прогнозу европейского дипломата, не уполномоченного давать публичные комментарии, при нынешних темпах Россия готова "латать дыры" в своей экономике и продолжать войну, по крайней мере, до 2027 года.

Но как сообщал "Телеграфу" уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк, Россия уверенно приобретает статус "государства-банкрота".

"Пока Кремль говорит об экономической устойчивости, доходы российского бюджета упали на 40% по сравнению с прошлым годом, несмотря на высокие цены на нефть. А бюджетная дыра уже превысила 80 млрд долларов", — сказал он.

По его словам, несмотря на многолетние попытки РФ убедить мир в том, что санкции не работают, именно санкционное давление все сильнее ограничивает доступ ее экономики к инвестициям, технологиям, финансовым ресурсам и традиционным рынкам сбыта.

Ранее "Телеграф" собрал комментарии западных и украинских политиков, журналистов и официальных лиц о возможной продолжительности войны. Отметим, что их мнения по этому вопросу расходятся.