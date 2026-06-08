Молодая капуста вянет уже за день? Вот ошибка, которую делают почти все - проверьте себя

Есть простой способ сохранить молодую капусту свежей и хрустящей на несколько дней дольше

Молодая капуста нежная на вкус, но достаточно быстро теряет влагу, становится вялой и теряет характерную сладость. Чаще всего причина не только в свойствах овоща, но и в распространенной ошибке при хранении. Рассказываем, как ее избежать.

Почему молодая капуста портится

Быстрее всего портится разрезанная капуста. И срез — самое уязвимое место. Именно через него капуста быстрее всего теряет влагу и начинает окисляться. Самая частая ошибка — убрать половину кочана в холодильник, не прикрыв срез.

Как хранить капусту правильно

Не спешите снимать все внешние листья сразу, особенно если не планируете использовать весь кочан сразу. Они образуют естественный защитный слой, который помогает кочану дольше удерживать влагу внутри.

Самое простое решение — сразу после нарезки обернуть оставшуюся капусту пищевой пленкой или многоразовой восковой салфеткой. Оборачивать полностью не обязательно, достаточно изолировать от контакта с воздухом срез.

Еще один хороший вариант — положить капусту срезом вниз в закрытый контейнер или на тарелку, советуют на кулинарном портале Beszamel. Так влага испаряется гораздо медленнее и листья остаются плотными дольше.

Салат из молодой капусты. Фото ukr.media

Хранить капусту лучше в овощном ящике холодильника, где температура стабильна и уровень влажности выше, чем на обычных полках.

Сколько хранится молодая капуста

Целый кочан легко пролежит несколько дней, а часто и больше недели. Разрезанную капусту лучше использовать в течение двух-трёх дней. Чем дольше хранится разрезанная капуста, тем менее хрустящей она становится.