На могиле Ирины Фарион все еще нет памятника: как место выглядит сейчас (фото)

Похоронили львовянку почти два года назад

Украинский языковед и общественный деятель Ирина Фарион на протяжении многих лет оставалась одной из самых узнаваемых фигур в Украине и за границей. Трагедия с ней произошла 19 июля 2024 года во Львове — женщину убили возле собственного дома. 22 июля ее похоронили на Лычаковском кладбище, одном из самых известных некрополей города.

Спустя почти два года после похорон на могиле Фарион до сих пор не установлен полноценный памятник. Корреспондент "Телеграфа" посетил могилу известной львовянки. Отметим, что установку полноценного монумента проводят не ранее чем через год после захоронения, а иногда и позже — в зависимости от решения семьи и организационных обстоятельств.

Как выглядит могила Ирины Фарион сейчас

По состоянию на июнь 2026 года захоронение Ирины Дмитриевны на Лычаковском кладбище выглядит как ухоженное и посещаемое место памяти. В изголовье установлен деревянный крест, а на нем закреплена табличка с именем и датами жизни языковеда.

Также на крест повязана белая вышиванка с традиционным украинским орнаментом. Сверху закреплен небольшой государственный флаг Украины и сине-желтые ленты.

Позади и по бокам от креста выставлены высокие вечнозеленые туи. Справа на мольберте-подставке стоит официальный портрет с известной цитатой Фарион: "Желаю вам силы воли! А если вас достают, то надо выше летать!".

Могила буквально заставлена букетами с цветами. Ее украшают яркие розовые гортензии, живые цветы в горшках, композиции из сухих колосков пшеницы, а также срезанные красные гвоздики, лежащие на плитке у подножия. Также установлено множество лампад.

В апреле сообщалось, что на месте убийства Ирины Фарион во Львове оставили "живой" символ — там высадили дерево и куст роз.