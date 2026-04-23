Лазерные указки против дронов: новая "военная разработка" Беларуси породила смешные мемы

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о создании лазерной системы для борьбы с беспилотниками, которая способна поражать цели на расстоянии до 1,5-2 километров.

Соответствующее видео транслируют белорусские государственные каналы. "Телеграф" не удержался и создал серию мемов по этому поводу.

По словам Лукашенко, в республике создан лазер, который, по оценке министра обороны Виктора Хренина, может эффективно поражать дроны на расстоянии до двух километров.

"Ни одна страна не может на 100% бороться с беспилотниками… Наши какой-то лазер изобрели. Хочу посмотреть", — сказал он.

При этом диктатор добавил, что якобы созданная в Беларуси технология "довольно эффективная", ссылаясь на слова главы оборонного ведомства.

Лукашенко вдохновил редакцию "Телеграфа" на создание мемов о новом белорусском "вундерваффе". Мы видим это "оружие" в виде брелка или лазерной указки, которые чаще всего используют для игры с кошками.

На первом меме изображен правитель соседней страны, который сам шокирован "изобретением". "Што гэта за х**ня!?", — спрашивает он.

Мемы про Лукашенко и боевой лазер

На второй картинке Лукашенко сам пытается сбить БПЛА возле Дома правительства в Минске. Что-то пошло не так и на площади осталось только пламя. Подразумевается, что дрон улетел, а белорусский диктатор стал жертвой неосторожного обращения с опасным предметом.

Еще несколько смешных мемов показывают неравную борьбу белорусских военных с беспилотниками.

