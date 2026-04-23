Лазерні указки проти дронів: нова "військова розробка" Білорусі породила смішні меми

Марія Назарова
Заява Лукашенка надихнула на створення мемів Новина оновлена 23 квітня 2026, 19:41
Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив про створення лазерної системи для боротьби з безпілотниками, яка здатна вражати цілі на відстані до 1,5-2 кілометрів.

Відповідне відео транслюють білоруські державні канали. "Телеграф" не втримався і створив серію мемів із цього приводу.

За словами Лукашенка, в республіці створено лазер, який, за оцінкою Міністра оборони Віктора Хреніна, може ефективно вражати дрони на відстані до двох кілометрів.

"Жодна країна не може на 100% боротися з безпілотниками... Наші якийсь лазер винайшли. Хочу подивитись", — сказав він.

При цьому диктатор додав, що нібито створена в Білорусі технологія "досить ефективна", посилаючись на слова глави оборонного відомства.

Лукашенко надихнув редакцію "Телеграфа" на створення мемів про нове білоруське "вундерваффе". Ми бачимо цю "зброю" у вигляді дармовиса або лазерної указки, які найчастіше використовують для гри з кішками.

На першому мемі зображено правителя сусідньої країни, який сам шокований "винаходом". "Що це за х**ня!?", — запитує він.

На другому малюнку Лукашенко сам намагається збити БПЛА біля Будинку уряду у Мінську. Щось пішло не так і на майдані залишилося тільки полум’я. Мається на увазі, що дрон відлетів, а білоруський диктатор став жертвою необережного поводження з небезпечним предметом.

Ще кілька смішних мемів показують нерівну боротьбу білоруських військових із безпілотниками.

Раніше українська розвідка зафіксувала активність на білоруському напрямку, а заяви влади знову повернули тему можливого вступу Мінська у війну. "Телеграф" розбирався, наскільки боєздатною є армія Білорусі, чи має Лукашенко інтерес вступати у війну і які ознаки свідчать про реальну підготовку до вторгнення.

