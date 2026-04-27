McDonald’s запустил тематический Хеппі Міл по мотивам сериала "Очень странные дела": как выглядит новая коллекция игрушек (фото)
Можно собрать коллекцию из 12 фигурок
McDonald’s совместно с Netflix запустили коллаборацию, посвященную сериалу "Очень странные дела", стилизованную под 1985 год. Новый тематический набор Хэппи Мил не ограничивается стандартным набором, а оформлен в стиле вселенной Хоукинса с персонажами и элементами сериала.
Об этом сообщили в соцсетях McDonald’s. В рамках кампании Хэппи Мил воспроизводит атмосферу вымышленного города Хоукинса, где по сюжету происходят события с существами из "другого измерения". Цель продвижения — привлечь потребителей к тематической игре, где они участвуют в "спасении города" вместе с персонажами сериала.
В набор входят коллекционные игрушки с персонажами и локациями сериала:
- Хэппи Мил и Уилл;
- Культовый McDonald’s и Никки;
- Дворец Аркада и Макс;
- Национальная лаборатория Хоукинса и Тыква-хулиган;
- Сарай Юджина и Лукас;
- Закусочная Грега и Дастин;
- МакДрайв и Существо Маллигана;
- Классический McDonald’s и Виноградная гусеница;
- Теплица Бакстера и Орда тыквы;
- Средняя школа Хоукинса и Снежная акула;
- Хижина Хоппера и Одиннадцать;
- Еженедельный обзор и Майк;
- Книга: "Очень странные дела: Рассказы с 85-го".
