McDonald’s запустил тематический Хеппі Міл по мотивам сериала "Очень странные дела": как выглядит новая коллекция игрушек (фото)

Марина Бондаренко
Новые игрушки уже скоро получат фанаты сериала. Фото Коллаж "Телеграфа"

Можно собрать коллекцию из 12 фигурок

McDonald’s совместно с Netflix запустили коллаборацию, посвященную сериалу "Очень странные дела", стилизованную под 1985 год. Новый тематический набор Хэппи Мил не ограничивается стандартным набором, а оформлен в стиле вселенной Хоукинса с персонажами и элементами сериала.

Об этом сообщили в соцсетях McDonald’s. В рамках кампании Хэппи Мил воспроизводит атмосферу вымышленного города Хоукинса, где по сюжету происходят события с существами из "другого измерения". Цель продвижения — привлечь потребителей к тематической игре, где они участвуют в "спасении города" вместе с персонажами сериала.

В набор входят коллекционные игрушки с персонажами и локациями сериала:

  • Хэппи Мил и Уилл;
  • Культовый McDonald’s и Никки;
  • Дворец Аркада и Макс;
  • Национальная лаборатория Хоукинса и Тыква-хулиган;
  • Сарай Юджина и Лукас;
  • Закусочная Грега и Дастин;
  • МакДрайв и Существо Маллигана;
  • Классический McDonald’s и Виноградная гусеница;
  • Теплица Бакстера и Орда тыквы;
  • Средняя школа Хоукинса и Снежная акула;
  • Хижина Хоппера и Одиннадцать;
  • Еженедельный обзор и Майк;
  • Книга: "Очень странные дела: Рассказы с 85-го".
Игрушки в Хэппи Мил с сериала "Очень странные дела" от McDonald’s

Напомним, ранее "Телеграф" писал о полном перечне новинок и актуальных ценах "Мирового меню" в McDonald’s.

