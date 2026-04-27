McDonald’s запустил тематический Хеппі Міл по мотивам сериала "Очень странные дела": как выглядит новая коллекция игрушек (фото)

Можно собрать коллекцию из 12 фигурок

McDonald’s совместно с Netflix запустили коллаборацию, посвященную сериалу "Очень странные дела", стилизованную под 1985 год. Новый тематический набор Хэппи Мил не ограничивается стандартным набором, а оформлен в стиле вселенной Хоукинса с персонажами и элементами сериала.

Об этом сообщили в соцсетях McDonald’s. В рамках кампании Хэппи Мил воспроизводит атмосферу вымышленного города Хоукинса, где по сюжету происходят события с существами из "другого измерения". Цель продвижения — привлечь потребителей к тематической игре, где они участвуют в "спасении города" вместе с персонажами сериала.

В набор входят коллекционные игрушки с персонажами и локациями сериала:

Хэппи Мил и Уилл;

Культовый McDonald’s и Никки;

Дворец Аркада и Макс;

Национальная лаборатория Хоукинса и Тыква-хулиган;

Сарай Юджина и Лукас;

Закусочная Грега и Дастин;

МакДрайв и Существо Маллигана;

Классический McDonald’s и Виноградная гусеница;

Теплица Бакстера и Орда тыквы;

Средняя школа Хоукинса и Снежная акула;

Хижина Хоппера и Одиннадцать;

Еженедельный обзор и Майк;

Книга: "Очень странные дела: Рассказы с 85-го".

Игрушки в Хэппи Мил с сериала "Очень странные дела" от McDonald’s

Напомним, ранее "Телеграф" писал о полном перечне новинок и актуальных ценах "Мирового меню" в McDonald’s.