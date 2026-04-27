McDonald’s запустив тематичний Хеппі Міл за мотивами серіалу "Дивні дива": як виглядає нова колекція іграшок (фото)
Можна зібрати колекцію з 12 фігурок
McDonald’s разом із Netflix запустили колаборацію, присвячену серіалу "Дивні дива", яка стилізована під 1985 рік. Новий тематичний Хеппі Міл не обмежується стандартним набором, а оформлений у стилі всесвіту Гокінза з персонажами та елементами серіалу.
Про це повідомили в соцмережах McDonald’s. У межах кампанії Хеппі Міл відтворює атмосферу вигаданого міста Гокінз, де за сюжетом відбуваються події з істотами з "іншого виміру". Мета промоції — залучити споживачів до тематичної гри, де вони ніби беруть участь у "порятунку міста" разом із персонажами серіалу.
До набору входять колекційні іграшки з персонажами та локаціями серіалу:
- Хеппі Міл і Вілл;
- Культовий McDonald’s і Ніккі;
- Палац Аркада і Макс;
- Національна лабораторія Гокінза і Гарбуз-хуліган;
- Сарай Юджина і Лукас;
- Закусочна Грега і Дастін;
- МакДрайв і Істота Маллігана;
- Класичний McDonald’s і Виноградна гусениця;
- Теплиця Бакстера і Орда гарбузів;
- Середня школа Гокінза і Сніжна акула;
- Хатина Гоппера і Одинадцять;
- Щотижневий огляд і Майк;
- Книга: "Дуже дивні справи: Оповідання з 85-го".
