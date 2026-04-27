McDonald’s запустив тематичний Хеппі Міл за мотивами серіалу "Дивні дива": як виглядає нова колекція іграшок (фото)

Марина Бондаренко
Нові іграшки вже скоро отримають фанати серіалу
Нові іграшки вже скоро отримають фанати серіалу. Фото Колаж "Телеграфу"

Можна зібрати колекцію з 12 фігурок

McDonald’s разом із Netflix запустили колаборацію, присвячену серіалу "Дивні дива", яка стилізована під 1985 рік. Новий тематичний Хеппі Міл не обмежується стандартним набором, а оформлений у стилі всесвіту Гокінза з персонажами та елементами серіалу.

Про це повідомили в соцмережах McDonald’s. У межах кампанії Хеппі Міл відтворює атмосферу вигаданого міста Гокінз, де за сюжетом відбуваються події з істотами з "іншого виміру". Мета промоції — залучити споживачів до тематичної гри, де вони ніби беруть участь у "порятунку міста" разом із персонажами серіалу.

До набору входять колекційні іграшки з персонажами та локаціями серіалу:

  • Хеппі Міл і Вілл;
  • Культовий McDonald’s і Ніккі;
  • Палац Аркада і Макс;
  • Національна лабораторія Гокінза і Гарбуз-хуліган;
  • Сарай Юджина і Лукас;
  • Закусочна Грега і Дастін;
  • МакДрайв і Істота Маллігана;
  • Класичний McDonald’s і Виноградна гусениця;
  • Теплиця Бакстера і Орда гарбузів;
  • Середня школа Гокінза і Сніжна акула;
  • Хатина Гоппера і Одинадцять;
  • Щотижневий огляд і Майк;
  • Книга: "Дуже дивні справи: Оповідання з 85-го".
McDonald’s у партнерстві з Netflix представили спільну колаборацію за мотивами серіалу "Дивні дива" - можна отримати 12 фігурок та книгу
Іграшки в Хеппі Міл із серіалу "Дивні дива" від McDonald’s

