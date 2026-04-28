Пакетов больше не будет? В "АТБ" придумали интересную альтернативу под овощи и фрукты, украинцы в восторге (фото)

На этом можно хорошо сэкономить

Пакеты в "АТБ" могут не пригодиться. В магазине начали продавать ящики для овощей и фруктов.

Об этом пишут в Тредсе. "Телеграф" также подтверждает эту информацию.

Корреспондент сообщает, что такие ящики можно найти и взять прямо на входе в торговый зал, где они сложены специальными стопками для удобства покупателей. Это позволяет людям сразу складывать продукты в прочную тару, вместо того чтобы покупать несколько биоразлагаемых пакетов.

Новое предложение в "АТБ"

Стоимость такого ящика составляет 5 гривен. Один биоразлагаемый пакет стоит 1 грн 20 коп.

Фото Аслан Ягубов

Реакция украинцев

Украинцы уже активно отреагировали на такое предложение, и мнения пользователей разделились, хотя большинство восприняло идею с юмором и энтузиазмом.

Многие считают это чрезвычайно выгодным соглашением. Люди планируют использовать такие ящики в обиходе: для хранения овощей на балконе, организации вещей в гаражах или даже для создания импровизированных этажерок.

Некоторые подсчитывают, что при цене большого пакета в 4-5 гривен, приобретение многоразового крепкого ящика за ту же цену выглядит гораздо логичнее.

В то же время нашлись и скептики, вспоминающие времена, когда подобную тару в магазинах можно было взять бесплатно по запросу. Некоторые иронизируют, что сеть просто нашла способ продавать то, что раньше считалось складским мусором.

Некоторые покупатели шутят, что теперь будут приходить в магазин со своим ящиком, чтобы еще больше сэкономить и поддержать экологический тренд.

