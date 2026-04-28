Высокобелковые йогурты появились в "АТБ": почему новинка вызвала волну критики (фото)

Что говорят о новых молочных продуктах за 46 гривен

В соцсети Threads разгорелась дискуссия вокруг новых высокобелковых йогуртов, недавно появившихся на полках магазина "АТБ" от известных производителей. Большинству они не понравились.

Сообщение о новинках от торговых марок "Pro Milk" и "Яготинское" опубликовала пользовательница под ником yanka.40, которая обратила внимание на появление таких продуктов на полках магазина и отметила в комментариях, что "наконец-то у нас появляется на полках хоть что-то подобное".

В комментариях под сообщением мнения разделились, однако преобладает негативная критика. Пользователи написали о неудачном вкусе и чрезмерной искусственности продукта, называя его "химозным".

Что пишут в комментариях под постом. Фото: скриншот из Threads

Сколько стоят эти йогурты

Как можно увидеть в онлайн-магазине "АТБ", за стаканчик от "Pro Milk" объемом 200 грамм нужно заплатить 46,20 гривен. В настоящее время в ассортименте доступны два вкуса — манго-маракуя и клубника. Продукт уже появился в продаже, так что его можно заказать онлайн или приобрести в магазинах сети.

Йогурты протеиновые в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

В то же время, ценник на 140-граммовый йогурт от "Яготинское" стоит в 38,90 гривен.

Йогурт от "Яготинское" в "АТБ" – содержание белка 9,5 граммов. Фото: скриншот из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как проверить молоко дома с "АТБ" — есть четыре простых способа.