Дешевле, чем у кондитеров: "АТБ" продает необычные торты, которые успели стать хитом социальных сетей (видео)

Это отличная возможность креативно провести время

Сеть супермаркетов "АТБ" представила интересную новинку от собственной марки "Своя линия" — бенто-торт "Разрисуй сам". Тренд стал популярен среди пользователей сети.

"Телеграф" подробнее расскажет, что это за торт и как он выглядит. Главная идея продукта заключается в том, что покупатель получает чистое полотно и набор съедобных красок, чтобы создать индивидуальный дизайн собственноручно.

Что внутри и сколько это стоит

Набор стоит 250 гривен. В комплект входит небольшой торт, покрытый белым базовым слоем, а также три тюбика с цветным заварным кремом для творчества.

Следует заметить, что сейчас продукт появляется на полках магазинов выборочно, поэтому найти его можно не в каждом сетевом маркете.

Что говорят покупатели

Покупатели, уже испытавшие кондитерскую новинку и показавшие это в социальных сетях, отмечают, что процесс декорирования занимает около 15 минут. Даже без профессиональных навыков результат выглядит достойно, а в случае ошибки можно стереть крем и нанести новый слой.

Помимо развлекательного аспекта десерт получил положительные отзывы и за свои вкусовые качества. В разрезе торт имеет клубничный слой, добавляющий приятной фруктовой ноты.

"Он, кстати, оказался очень вкусным. Это "Своя линия" меня очень приятно удивила. Понравился и мне, и мужу. Он с такой небольшой кислинкой — этот клубничный конфитюр или клубничный слой", — делится впечатлениями женщина.

