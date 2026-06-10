Прощайте, классические корзины для белья: новая модель уменьшает риск, что вещи полиняют

С ней одежда больше не будет смешиваться перед стиркой

Обычная корзина для белья, которую годами использовали только для хранения вещей перед стиркой, постепенно теряет свою популярность. Ей на смену приходит простое, но удивительно эффективное решение.

На первый взгляд, изменения кажутся незначительными, но они могут существенно упростить процесс стирки. Об альтернативе написали в "Oeste Geral".

Речь идет о корзинах с разделением на секции. Вместо одного общего отсека они имеют два или три отдельных отделения. Каждое из них предназначено для разных типов одежды.

Корзина для белья с разделением на секции. Фото: Prom

Таким образом, сортировка происходит сразу во время ежедневного использования — вещи сразу попадают в нужный отсек после снятия.

Когда приходит время стирки, одежда уже распределена, и ее можно сразу загружать в стиральную машину без дополнительной сортировки.

Как это работает на практике

Обычно вещи разделяют по основным категориям:

светлая одежда – белые и пастельные вещи, которые легко могут изменить цвет;

темная одежда — черные, синие и насыщенные оттенки, требующие отдельной стирки;

деликатные вещи – белье, шерсть и другие ткани, требующие осторожного ухода.

Такой подход помогает избежать распространенных проблем, когда вещи линяют или портятся во время стирки.

Почему это удобно

Главное преимущество нового решения в том, что оно экономит время и уменьшает риск ошибок.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить коврик в ванной, чтобы он быстрее высыхал и легче очищался от влаги.