Потеряли ключи от ячейки в "АТБ"? Что будет и должны ли вы платить штраф

Ни в коем случае не нужно пытаться открыть замок без ключа самостоятельно

Покупатели "АТБ" иногда теряют ключи от камеры хранения, где оставляют свои вещи, прежде чем войти в торговый зал. Даже в этом случае свои вещи можно вернуть, но придется оплатить штраф.

Подобная ситуация произошла с покупательницей в городе Сумы. Женщина потеряла ключ от ячейки, обратилась в администрацию, ей вернули вещи, но заставили заплатить штраф. Юрист Александр Осьмаков подтвердил, что в этом случае покупатель должен заплатить за причиненный магазину ущерб.

"Шкаф – это собственность магазина, поэтому за вред инвентарю нужно платить. По просьбе потребителя ей должны были предоставить документы, которые бы указывали, какая вещь сколько стоит. На крайний случай, также по ее просьбе, отчитаться, что эти деньги пошли именно на устранение ущерба", – пояснил юрист.

Камера хранения в "АТБ". Фото: debaty.sumy.ua

Что делать, если потеряли ключ от ячейки в АТБ

После обнаружения потери ключа следует обратиться к администратору магазина или начальнику охраны. Не стоит самостоятельно пытаться открыть ячейку без ключа – охрана отреагирует мгновенно.

Работнику "АТБ" нужно подтверждение, что вещи в шкафчике действительно ваши. Для этого нужно подробно описать, что именно вы оставили в ячейке.

Что делать, если потеряли ключи от ячейки в "АТБ". Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Администрация не имеет права просто открыть замок и отдать вещи. Обычно составляется краткий акт о раскрытии ячейки в присутствии свидетелей (сотрудников магазина), где фиксируется содержимое.

После такой ситуации придется менять замок ячейки (потому что ключ мог кто-то найти и оставить себе). Эти потери сеть "АТБ" возлагает на покупателя. Обычно требуют заплатить от 100 до 200 гривен.

Важно знать, что даже если у вас нет денег, чтобы мгновенно оплатить потерянный ключ, "АТБ" все равно должен отдать ваши личные вещи после подтверждения личности и описания содержимого.

Магазин не имеет права удерживать ваше имущество. В этом случае вопрос оплаты штрафа решается в индивидуальном порядке.

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