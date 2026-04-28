Пакетів більше не буде? В "АТБ" вигадали цікаву альтернативу під овочі і фрукти, українці в захваті (фото)

На цьому можна добре зекономити

Пакети в "АТБ" можуть не знадобитися. В магазині почали продавати ящики для фруктів та овочів.

Про це пишуть у Тредс. "Телеграф" також підтверджує цю інформацію.

Кореспондент "повідомляє, що такі ящики можна знайти та взяти прямо на вході до торгового залу, де вони складені спеціальними стопками для зручності покупців. Це дозволяє людям одразу складати продукти в міцну тару, замість того щоб купувати кілька біорозкладних пакетів.

Нова пропозиція в "АТБ"

Вартість такого ящика складає 5 гривень. Один біорозкладний пакет коштує 1 грн 20 коп.

Фото Аслан Ягубов

Фото Аслан Ягубов

Реакція українців

Українці вже активно відреагували на таку пропозицію, і думки користувачів розділилися, хоча більшість сприйняла ідею з гумором та ентузіазмом.

Багато хто вважає це надзвичайно вигідною угодою. Люди планують використовувати такі ящики в побуті: для зберігання овочів на балконі, організації речей у гаражах або навіть для створення імпровізованих етажерок.

Дехто підраховує, що при ціні великого пакета у 4-5 гривень, придбання багаторазового міцного ящика за ту ж ціну виглядає набагато логічніше.

Водночас знайшлися і скептики, які згадують часи, коли подібну тару в магазинах можна було взяти безкоштовно за запитом. Дехто іронізує, що мережа просто знайшла спосіб продавати те, що раніше вважалося складським сміттям.

Деякі покупці жартують, що тепер будуть приходити в магазин "зі своїм ящиком", аби ще більше зекономити та підтримати екологічний тренд.

Раніше "Телеграф" писав, що "АТБ" продає незвичні торти, які встигли стати хітом соцмереж.