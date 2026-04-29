Ускоряем рост рассады: 5 условий, чтобы успеть все вырастить даже в эту холодную весну

Если ваши посевы замерзли или замедлились — рассказываем, как заставить их быстро расти

Сложная зима сменилась не менее проблематичной весной. Многие успели не только посеять семена, но и высадить рассаду в теплицы. Но потом было несколько волн возвратных заморозков плюс ураганный ветер, который принес немало беды, срывая пленку, агроволокно, а то и вовсе унося в небеса незамысловатые тепличные конструкции.

Но украинцы не опускают руки. Ведь беда не горе, а семена мы снова посеем и все успеем. Итак, 5 условий, чтобы ускорить прорастание семян и рост рассады любой огородной культуры.

Качественный субстрат. Рыхлый, влагоемкий, на основе торфа или кокосового волокна. Освещение. После появления всходов для наилучшего результата обеспечьте круглосуточную досветку, чтобы "намекнуть" растениям, что от них требуются. А они уж понятливые, поверьте) Полив исключительно теплой водой. Такой, какой она бывает. когда ее нагреет полуденное солнышко. Особенно это касается огурцов. Холодный душ — это критический стресс. Температура воздуха 20-25 градусов. Стимуляция самыми простыми препаратами, которые наверняка не нанесут вреда нежным росткам. Например, янтарная кислота 1 грамм на 1 литр воды. Или Эпин 1 мл на 5 литров воды. Кстати, это и отличные антистрессанты, помогающие рассаде благополучно пережить пикировку, перевалку и высадку.

Через 2 недели после пикировки можно использовать Корневин по инструкции.

Как ускорить рост рассады.

Еще не забудьте, чтобы получить урожай как можно быстрее, высевать самые ранние сорта, а после появления настоящих листочков воспользоваться самым простым удобрением — нитроамофоской, в которой в равных пропорциях имеется азот, фосфор и калий. Берем 1 грамм удобрения на 1 литр теплой воды.

