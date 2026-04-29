Ускоряем рост рассады: 5 условий, чтобы успеть все вырастить даже в эту холодную весну
Если ваши посевы замерзли или замедлились — рассказываем, как заставить их быстро расти
Сложная зима сменилась не менее проблематичной весной. Многие успели не только посеять семена, но и высадить рассаду в теплицы. Но потом было несколько волн возвратных заморозков плюс ураганный ветер, который принес немало беды, срывая пленку, агроволокно, а то и вовсе унося в небеса незамысловатые тепличные конструкции.
Но украинцы не опускают руки. Ведь беда не горе, а семена мы снова посеем и все успеем. Итак, 5 условий, чтобы ускорить прорастание семян и рост рассады любой огородной культуры.
- Качественный субстрат. Рыхлый, влагоемкий, на основе торфа или кокосового волокна.
- Освещение. После появления всходов для наилучшего результата обеспечьте круглосуточную досветку, чтобы "намекнуть" растениям, что от них требуются. А они уж понятливые, поверьте)
- Полив исключительно теплой водой. Такой, какой она бывает. когда ее нагреет полуденное солнышко. Особенно это касается огурцов. Холодный душ — это критический стресс.
- Температура воздуха 20-25 градусов.
- Стимуляция самыми простыми препаратами, которые наверняка не нанесут вреда нежным росткам. Например, янтарная кислота 1 грамм на 1 литр воды. Или Эпин 1 мл на 5 литров воды. Кстати, это и отличные антистрессанты, помогающие рассаде благополучно пережить пикировку, перевалку и высадку.
Через 2 недели после пикировки можно использовать Корневин по инструкции.
Еще не забудьте, чтобы получить урожай как можно быстрее, высевать самые ранние сорта, а после появления настоящих листочков воспользоваться самым простым удобрением — нитроамофоской, в которой в равных пропорциях имеется азот, фосфор и калий. Берем 1 грамм удобрения на 1 литр теплой воды.
