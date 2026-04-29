Прискорюємо зростання розсади: 5 умов, щоб встигнути все виростити навіть цієї холодної весни

Якщо ваші посіви змерзли або сповільнилися — розповідаємо, як змусити їх швидко зростати

Складна зима змінилася не менш проблематичною весною. Багато хто встиг не тільки посіяти насіння, а й висадити розсаду в теплиці. Але потім було кілька хвиль поворотних заморозків плюс ураганний вітер, який приніс чимало лиха, зриваючи плівку, агроволокно, а то й зовсім несучи в небеса нехитрі тепличні конструкції.

Але ж українці не опускають руки. Адже біда не горе, а насіння ми знову посіємо і все встигнемо. Отже, 5 умов, щоб прискорити проростання насіння та зростання розсади будь-якої городньої культури.

Якісний субстрат. Пухкий, вологоємний, з урахуванням торфу чи кокосового волокна. Освітлення. Після появи сходів для найкращого результату забезпечте цілодобове освітлення, щоб "натякнути" рослинам, що від них вимагаються. А вони вже тямущі, повірте) Полив виключно теплою водою. Такою, якою вона буває. коли її нагріє полуденне сонечко. Особливо це стосується огірків. Холодний душ – це критичний стрес. Температура повітря 20-25 градусів. Стимуляція найпростішими препаратами, які точно не завдадуть шкоди ніжним паросткам. Наприклад, янтарна кислота 1 грам на 1 літр води. Або Епін 1 мл на 5 літрів води. До речі, це і відмінні антистресанти, які допомагають розсаді благополучно пережити пікірування, перевалку та висадку.

Через 2 тижні після пікірування можна використовувати Корневін за інструкцією.

Як прискорити зростання розсади.

Ще не забудьте, що щоб отримати врожай якнайшвидше, краще висівати ранні сорти, а після появи справжніх листочків скористатися найпростішим добривом — нітроамофоскою, в якій в рівних пропорціях є азот, фосфор і калій. Беремо 1 г добрива на 1 літр теплої води.

