Прискорюємо зростання розсади: 5 умов, щоб встигнути все виростити навіть цієї холодної весни

Ірина Семчишина
Ці хитрощі змусять розсаду рости вдвічі швидше. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Якщо ваші посіви змерзли або сповільнилися — розповідаємо, як змусити їх швидко зростати

Складна зима змінилася не менш проблематичною весною. Багато хто встиг не тільки посіяти насіння, а й висадити розсаду в теплиці. Але потім було кілька хвиль поворотних заморозків плюс ураганний вітер, який приніс чимало лиха, зриваючи плівку, агроволокно, а то й зовсім несучи в небеса нехитрі тепличні конструкції.

Але ж українці не опускають руки. Адже біда не горе, а насіння ми знову посіємо і все встигнемо. Отже, 5 умов, щоб прискорити проростання насіння та зростання розсади будь-якої городньої культури.

  1. Якісний субстрат. Пухкий, вологоємний, з урахуванням торфу чи кокосового волокна.
  2. Освітлення. Після появи сходів для найкращого результату забезпечте цілодобове освітлення, щоб "натякнути" рослинам, що від них вимагаються. А вони вже тямущі, повірте)
  3. Полив виключно теплою водою. Такою, якою вона буває. коли її нагріє полуденне сонечко. Особливо це стосується огірків. Холодний душ – це критичний стрес.
  4. Температура повітря 20-25 градусів.
  5. Стимуляція найпростішими препаратами, які точно не завдадуть шкоди ніжним паросткам. Наприклад, янтарна кислота 1 грам на 1 літр води. Або Епін 1 мл на 5 літрів води. До речі, це і відмінні антистресанти, які допомагають розсаді благополучно пережити пікірування, перевалку та висадку.

Через 2 тижні після пікірування можна використовувати Корневін за інструкцією.

Як прискорити зростання розсади, яка має бути температура, освітлення, полив
Як прискорити зростання розсади. Інфографіку підготовано за допомогою ШІ

Ще не забудьте, що щоб отримати врожай якнайшвидше, краще висівати ранні сорти, а після появи справжніх листочків скористатися найпростішим добривом — нітроамофоскою, в якій в рівних пропорціях є азот, фосфор і калій. Беремо 1 г добрива на 1 літр теплої води.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як боротися з хрущом на ділянці — адже якщо ви виходите розсаду, а її з’їдять, теж весело не буде.

