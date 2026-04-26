Достали хрущи? Вот два способа, чтобы избавиться от личинок майского жука

Лучшее средство от вредителей — это пестициды, но их не обязательно применять, есть и более безопасные препараты

Высадили рассаду, а потом многие растения падают "без чувств"? Без видимых причин вянет молоденький виноград, засыхает клубника, не растет малина? Среди ряда возможных причин самая вероятная — грунтовые вредители. А если при перекопке участка вам часто попадаются крупные белые личинки, то именно они и являются причиной вышеперечисленных проблем. Речь идет о личинках майского жука, которые чаще в народе называют просто хрущами.

Про защиту от хрущей пишут и рассказывают многие, но мы назовем 2 самых действенных способа борьбы с ними .

"Химический" способ

Да, от пестицидов уйти сложно, ведь это самый быстрый метод избавления от вредителей. Достаточно взять 10 мл Антихруща (название украинского препарата говорит само за себя) на 10 литров воды и подливать эту смесь под корни самым разным растениям.

Например, ведра вполне хватит на взрослое дерево черешни, под которым очень нравится жить этим нехорошим товарищам.Также в этой воде можно пару часов подержать корни рассады перед высадкой.

Важно: обрабатываем именно корневую систему. Обработка по листьям ничего не даст, потому что действие препаратов идет снизу вверх и корни остаются незащищенными.

Другие препараты от хруща — Пиринекс, Вофатокс, Актара. Вся дозировка имеется в инструкции. Действие препаратов длится 2-3 месяца, как раз на самый пик огородного сезона.

Сбор хрущей с квадратного метра бывшей клумбы. Ужасно, не правда ли?

Экологический способ

Для этого потребуются биопрепараты Метаризин и Боверин. Это может быть сухой порошок, а может быть и жидкость в зависимости от производителя. Действуем по инструкции, весной и осенью. Главное условие — грунт должен быть влажным, и препараты после обработки заделываются в землю.

Можно использовать эти препараты при капельном поливе. Они очень эффективные, безвредные для людей и животных, но работают довольно медленно , зато надежно. Просто пользоваться ими надо на протяжении лет. На третий год хруща вы не увидите.

Важный момент: бороться с хрущом в идеале надо начинать с его родителя, майского жука. Для этого перед цветением плодовых деревьев их обрабатывают инсектицидами.

Как избавиться от майских жуков. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

