Прямо во время гимна: депутата застали за пикантным занятием (видео)

Ролик уже разлетелся по сети

Депутат Ирпенского городского совета попался на фотографировании ягодиц своих коллег. За отвлеченным от дела занятием его застали прямо во время проигрывания гимна Украины.

Соответствующее видео стало распространяться в разных пабликах в социальных сетях. На кадрах можно заметить, как депутат на своем смартфоне включил камеру, навел на коллег, а затем, видимо, найдя подходящий ракурс, сделал фотографию.

В сети отметили, что речь идет о депутате Валерие Степанюке.

Что примечательно, перед ним стояли мужчина и женщина. В объектив его камеры в итоге попали оба. А точнее, в кадр конкретно попала нижняя часть тел, причем, в зуме.

Валерий Степанюк — что о нем известно

Депутат Ирпенского горсовета от ВО "Свобода". Был избран в 2020 году.

В 1994-2002 гг. был депутатом Львовского горсовета.

Ранее работал по львовскому телевидению, был главредом газеты "Ратуша".

С 2003 года возглавлял информотдел "Интера". Тогда вместе с семьей переехал в Киев, а затем – в Ирпень.

В 2020 возглавил гостомельское информагентство "Пульс".

Валерий Степанюк

В ноябре 2024 года произошел громкий скандал из-за поста Степанюка в своем Телеграм-канале. Он сделал репост из российского пропагандистского паблика, опубликовавшего видео с заседания Ирпенского городского совета. В нем говорилось, что на сессию горсовета пришли два человека в военной форме. Они призвали первого заместителя мэра Андрея Кравчука вернуть орден "За мужество", а от депутатов – отказаться от удостоверений УБД. Однако российские пропагандисты написали, что эти мужчины якобы "ворвались" на заседание и назвали их "нацистами".

"Интересно, кто это у нас на "Операцию Z" работает? Ребята из СБУ, как вычислите г*иду, дайте знать", — написал Степанюк.

Тогда "Телеграф" связывался со Степанюком, чтобы уточнить детали инцидента. Чиновник порекомендовал журналистам более внимательно читать его Телеграм-канал, чтобы оценить ситуацию в целом. На вопрос, почему он не обошелся скриншотом или просто упоминанием российских пропагандистов, а сделал репост видео, Степанюк не ответил. В то же время он добавил, что устанавливаются лица, которые начали распространять информацию о ситуации с репостом. По мнению советника (на то время), это может оказаться политической игрой.

Скриншот с канала Степанюка

Валерий Степанюк — что о нем известно и какой скандал уже попадал

В декларации Степанюка, которую он подал за 2025 год, указано, что ему принадлежит жилой дом и два земельных участка в городе Ирпень.

Скриншот декларации Степанюка

В графе транспортных средств отмечается, что чиновнику принадлежит автомобиль Opel Grandland 2024 года выпуска, который он приобрел в 2025-ом за 1 331 515 гривен.

Скриншот декларации Степанюка

В доходах указана пенсия и подарки в денежной форме. Пенсионные выплаты составили 105 960 гривен. Подарки в целом — 880000 гривен.

Скриншот декларации Степанюка

На банковских счетах он хранит 1078 евро и 86 гривен.

Скриншот декларации Степанюка

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из нардепов владеет самыми большими коллекциями часов.