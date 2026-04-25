Что добавить в землю, чтобы растения не сохли даже в +35°C: сделайте это перед новым жарким летом

Не ждите чуда, сами повышайте влагоемкость почвы, и урожай увеличится в разы. Дефицит живительной влаги всегда негативно отражается на растениях.

Прошлым летом в Днепропетровской области было почти два месяца полной засухи, когда не выпало практически ни капли воды, так же было и в ряде других регионов. Лето 2026 может быть не менее засушливым.

Если кто-то до сих пор думает, что нехватка воды с лихвой восполняется с осенне-зимний период, то он глубоко ошибается. И дождей, и снега в последние годы явно не хватает, чтобы восполнить потери засушливого лета. Например, если вы станете копать яму для каких-либо технических нужд, то на метровой глубине сможете лично увидеть, что там сухо-сухо, грунт твердый как камень, неживой…

Пересушенный грунт — это и нежизнеспособность полезной микрофлоры, постоянное снижение плодородия, эрозия, деградация структуры почвы вплоть до опустынивания и прочие нехорошие вещи.

Да, глобальное потепление еще никто не отменил, но что же делать простым дачникам, чтобы хоть как-то улучшить свою землю? Есть несколько мероприятий, которые нужно сделать.

Не надейтесь на чудо и осенью-зимой при возможности делайте влагозарядные поливы. К воде всегда можно добавлять гуматы, которые способствуют повышению влагоемкости грунта. В почву на постоянной основе нужно добавлять такие элементы:

органика любая и в любом виде (навоз, компост, перегной, торф, биогумус, сфагнум, кокосовое волокно, сапропель, зеленые удобрения, пищевые отходы и т.д.), и побольше;;

биоуголь (мы уже писали о нем — это биочар, присутствие которого в почве повышает урожай помидоров на 23%, что доказали китайские ученые);

минералы (перлит, вермикулит, цеолит, диатомит и т.п.), на песчаных и супесчаных грунтах монтмориллонит (бентонит, сапонит);

аморфный оксид кремния (Аэросил-380, Орисил-380, добавка Е551);

(Аэросил-380, Орисил-380, добавка Е551); абсорбирующие полимеры, включая различные гидрогели.

Инфографика, как подготовить землю на огороде к жаркому лету. Подготовлен с помощью ИИ

