Аромат домашней выпечки дома за считанные минуты: понадобится только один ингредиент

Марина Бондаренко
Простой способ освежить воздух. Фото Коллаж "Телеграфа"

Многим нравится аромат после выпечки – теплый запах ванили, корицы и сладкого теста, быстро расходящийся по всему дому. Но получить такой эффект можно и без духовки с тестом – достаточно обычного ванильного экстракта.

Есть несколько простых способов. О них подробнее написали в "mashed".

Самый простой – смочить ватные шарики или салфетки несколькими каплями ванили и разложить их в разных комнатах. Они работают как легкий домашний ароматизатор и постепенно наполняют простор сладким запахом.

Другой вариант – варить на плите. В кастрюлю наливают воду, добавляют несколько ложек ванильного экстракта и подогревают на слабом огне. Пар разносит аромат по всей кухне, создавая эффект свежей выпечки, даже если ничего не печется. Ваниль в этом случае работает самостоятельно – без дополнительных ингредиентов.

Как наполнить дом ароматом выпечки. Фото: сгенерированное ИИ

В некоторых источниках также упоминают более сложные ароматические экстракты, например Fiori di Sicilia – смесь ванили, цитрусовых и цветочных нот. Его используют в выпечке, но он настолько насыщен, что даже несколько капель могут изменить запах в помещении.

Натуральная эссенция Fiori di Sicilia, в которой соединены цитрусовые, ванильные и цветочные масла

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем убрать неприятный запах дома без специальной химии.

