Туалетная бумага может уйти в прошлое: что в скором времени должно заменить её

Будет меньше отходов и больше комфорта

Туалетная бумага постепенно может утратить статус обязательного элемента ванной комнаты. Вместо неё можно использовать современные технологии, в частности "умные туалеты", которые снижают или полностью исключают потребность в средствах гигиены.

Такие системы работают на основе датчиков и автоматических механизмов: крышка открывается сама, сиденье может подогреваться, а после использования запускается цикл очистки. Пользователь также может настраивать интенсивность подачи воды и сушки, подстраивая все под себя, как написали в "Okdiario".

В то же время производители отмечают и экологичность: меньше бумаги означает меньше отходов, а благодаря более эффективной работе эти системы помогают тратить меньше ресурсов.

"Умный" унитаз в ванной комнате. Фото: Оkdiario

Такие туалеты постепенно становятся частью "умного дома", где техника работает вместе и управляется через цифровые системы. Хотя это еще не распространённый стандарт, направление развития уже меняет привычные вещи в ванной комнате.

