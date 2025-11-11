Когда нет света и напора: 3 способа слить воду в туалете на верхних этажах

На такие случае стоит подготовить специальные резервуары с водой

В Украине из-за отключений электричества в многоквартирных домах, особенно на верхних этажах, появляются перебои с напором воды. Но есть три способа, с помощью которых можно смыть воду в туалете, если нет давления.

"Телеграф" подсказал три способа, как решить проблему. Вам потребуется несколько подручных средств.

Как слить воду в туалете, если нет напора

Самый простой и быстрый способ — использовать запасы воды в пластиковых бутылках или баклажке. На такие случаи их нужно подготовить заранее. Воду из баклажки нужно быстро вылить в унитаз, направляя поток под углом к воде. Благодаря силе потока создается эффект обычного слива, и содержимое чаши легко вымывается.

Попробовать смыть воду можно с помощью обычного вантуза. Этот метод чаще используют при засорах, но он работает и когда нет давления из сети.

Для этого добавьте немного воды из бутылки или ведра, чтобы покрыть дно чаши. Плотно прижмите вантуз к сливному отверстию и выполните несколько резких движений вверх-вниз. Создаваемый вакуум помогает протолкнуть содержимое через слив, имитируя обычный поток воды. При необходимости повторите движение несколько раз, пока унитаз полностью не очистится.

Как слить воду в унитазе без напора

Если под рукой нет вантуза, можно создать давление и гидравлический удар с помощью обычной пластиковой бутылки. Возьмите емкость объемом 1,5–2 литра и одноразовые перчатки.

Наденьте перчатки и аккуратно отрежьте дно бутылки, оставив крышку закрученной. Вставьте бутылку отрезанным дном вниз в сливное отверстие унитаза, погружая ее как можно глубже в воду. Теперь, удерживая бутылку за крышку, делайте резкие движения вверх и вниз. Этот метод позволит справиться с проблемой при отсутствии напора в трубах, имитируя работу вантуза.

