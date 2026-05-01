Туалетний папір може піти в минуле: що вже скоро має його замінити

Буде менше відходів і більше комфорту

Туалетний папір поступово може відходити від ролі обов’язкового елемента ванної кімнати. Замість нього можна використовувати сучасні технології, зокрема "розумні туалети", які зменшують або виключають потребу у засобу гігієни.

Такі системи працюють на базі датчиків і автоматичних механізмів: кришка відкривається сама, сидіння може підігріватися, а після використання запускається цикл очищення. Користувач також може налаштовувати інтенсивність води та сушіння, підлаштовуючи все під себе, як написали у "Оkdiario".

Водночас виробники наголошують і на екологічності: менше паперу означає менше відходів, а завдяки більш ефективній роботі ці системи допомагають витрачати менше ресурсів.

"Розумній" унітаз у ванній кімнаті. Фото: Оkdiario

Такі туалети поступово стають частиною "розумного дому", де техніка працює разом і керується через цифрові системи. Хоча це ще не поширений стандарт, напрям розвитку вже змінює звичні речі у ванній кімнаті.

