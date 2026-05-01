Забудьте о куртках: названа точная дата, когда в Одессу может прийти настоящее климатическое лето

Узнайте, каковы показатели термометров и ожидаемое количество майских осадков

В мае 2026 года в Одессе ожидается постепенное повышение температуры. Стабильное тепло может прийти в третью декаду месяца.

Согласно данным прогностической модели Google DeepMind WeatherNext 2 переход среднесуточной температуры через отметку +15°C прогнозируется после 11–15 мая. Несмотря на общую тенденцию к потеплению, луна будет сопровождаться периодами переменной облачности и кратковременными осадками.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Какая будет температура в первой половине мая

В первой декаде месяца (1–10 мая) дневные показатели будут колебаться в пределах +18…+22°C, тогда как ночью столбики термометров покажут +12…+15°C. Самыми облачными днями могут стать 4–6 мая, когда возможны небольшие локальные дожди. Однако уже к выходным, 9–10 мая, ожидается прояснение и стабилизация температуры на уровне +18°C.

Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

Наиболее благоприятный период для прогулок придется на вторую декаду (11–20 мая). В настоящее время установится солнечная погода без существенных осадков с дневной температурой до +23°C и ночной в пределах +11…+16°C.

Осадки и грозы в конце месяца

Третья декада мая (21-31 мая) будет характеризоваться повышением влажности. Хотя днем воздух будет прогреваться до летних +22…+24°C, в Одессе могут быть кратковременные грозы. Предварительно грозовая активность ожидается около 21 мая, а небольшие дожди пройдут в период с 25 по 27 мая.

Несмотря на дневное тепло, вечера у побережья будут оставаться прохладными из-за влияния морского бриза, поэтому жителям и гостям города советуют пока не прятать легкую верхнюю одежду.

Прогноз погоды для Одессы от Укргидрометцентра.

Прогноз синоптиков Укргидрометцентра на ближайшую неделю в Одессе обещает постепенное потепление без существенных осадков до четверга. На выходных и начале следующей недели дневная температура будет колебаться от +10°C до +14°C, а уже со вторника, 5 мая, воздух прогреется до +15°C. В среду столбики термометров поднимутся до +16°C, однако уже в пятницу, 8 мая, в город вернутся дожди при температуре +18°C. Ночные показатели в этот период будут колебаться от +6°C до +11°C.

