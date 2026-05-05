Аттракцион у пирамид: ИИ дал прогноз на бой Усик - Верховен

Искусственный интеллект назвал однозначного фаворита поединка

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится грандиозное шоу бокса, в главном бою которого на ринг выйдут чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) и известный кикбоксер Рико Верховен (1-0, 0 КО) из Нидерландов. Искусственный интеллект считает, что поединок завершится досрочно.

"Телеграф" собрал прогнозы на бой Усик — Верховен от Gemini и Claude. Искусственный интеллект считает, что "Кот" добудет досрочную победу после 5 раунда.

Прогноз Gemini на бой Усик — Верховен

Gemini считает, что "Король кикбоксинга" опасен для Усика лишь в стартовых раундах. ИИ предполагает, что Рико будет давить Александра за счет массы, надеясь на тяжелый удар. Усик в ответ будет "расстреливать" нидерландца серийно, а после экватора боя, когда у Верховена закончится "бензин", Александр начнет вкладывать силу в удары.

Gemini ожидает досрочную победу украинца в 8-10 раундах. ИИ называет бой "медийным проектом" на "территории Усика", где у кикбоксера практически нет шансов на победу.

Прогноз Claude на бой Усик — Верховен

Claude ставит на победу Усика техническим нокаутом в 4-7 раундах. ИИ отмечает, что Рико не сможет использовать свой главный козырь — удары ногами, а потому ему ничего не светит в бою с чемпионом мира. Искусственный интеллект отмечает, что единственная надежда Верховена на победу — это ранние раунды, где он может использовать свои габариты и силу удара, чтобы нокаутировать украинца. В середине поединка Усик просто переиграет менее выносливого оппонента.

ИИ называет бой Усик — Верховен не конкурентным поединком, а "аттракционом у пирамид с коммерческой логикой". В общем и целом Claude дает 5% на победу Рико.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты.

Напомним, шоу Усик — Верховен пройдет в Египте возле пирамид. Украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.