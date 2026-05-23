Тариф на воду может вырасти до 73 грн в одном из городов Украины: что известно

В последний раз цены меняли 5 лет назад

В одном из городов Украины хотят повысить тарифы на воду почти в три раза. Вместо 28 грн за один куб люди будут платить 73 грн.

Об этом сообщил представитель Гражданского Движения "Сознательные" Андрей Лучик в Facebook. Отмечается, что существенно повысить тарифы хотят в Луцке.

"КП "Луцкводоканал" намерено изменить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод", — говорится в сообщении.

Для населения тариф на воду может возрасти следующим образом:

водоснабжение – с 12,20 грн до 32,63 грн за куб (+20,42 грн);

водоотвод – с 16,21 грн до 40,62 грн за куб (+24,41 грн).

То есть суммарно тариф может вырасти с 28,42 грн до 73,25 грн за кубометр.

Одной из причин возможного подорожания называются несоответствие цен на электроснабжение, реагенты и обслуживание. Ведь последний раз стоимость водоснабжения в Луцке меняли в 2021 году. По состоянию на 2026 год в водоканале она считается неактуальной.

Заметим, что официально изменение тарифа в Луцке не подтверждалось.

Напомним, в марте-апреле 2026 в Украине выросли отдельные тарифы на коммуналку. Однако без изменений остались электроснабжение, газ, водоснабжение в некоторых городах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине может взлететь цена на газ и свет. В настоящее время тарифы занижены в 2,5-3 раза по сравнению с рыночными ценами.