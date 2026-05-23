Тот самый мост из "Гарри Поттера". Где в Украине можно увидеть уникальное сооружение (фото)

Этому виадуку более 130 лет

В Украине немало уникальных и интересных городов, которые можно назвать копиями популярных мировых памятников. К примеру, виадук в Тернопольской области сильно похож на мост Гленфиннан в Шотландии.

"Телеграф" покажет, как он выглядит и расскажет его историю. Кстати, часто этот виадук напоминает украинцам популярный мост из серии о Гарри Поттере, по которому ехал Гогвартс-Экспресс.

Построили Плебановский виадук еще при Австро-Венгрии в 1896 году. Находится он в селе Плебановка Теребовлянского района Тернопольской области. Сегодня виадук до сих пор работает.

Его конструкция состоит из девяти массивных каменных арок, возвышающихся над глубоким оврагом. Мост спроектировали австрийские и итальянские инженеры. Они выбрали именно арочную форму, ведь она позволяет правильно и оптимально разделить нагрузку, учитывая особенности рельефа и т.д.

Более 130 лет назад виадук строили как часть железнодорожной инфраструктуры, а не красивую достопримечательность. Тогда мост был важным звеном транспортной сети, соединявшей разные регионы Галичины.

Интересно, что виадук был значительно поврежден во время Первой мировой войны. Во времена Второй — мост бомбардировала немецкая авиация, но бомбы чудом не попадали. Поэтому в настоящее время виадук не имеет значительных повреждений и функционирует.

Виадук Гленфиннан расположен в Шотландии на линии Вест-Гайленд. Его построили в период июль 1897 — октябрь 1898. Этот мост имеет двадцать одну арку и был на время строительства самым большим бетонным безарматурным сооружением в мире. Длина виадука – 380 м. Арки имеют шаг 15 метров и максимальную высоту 30 м.

Виадук Гленфиннан и "Гогварст Экспресс".

