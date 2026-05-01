Забудьте про куртки: названо точну дату, коли до Одеси може прийти справжнє кліматичне літо

Дізнайтеся, якими будуть показники термометрів та очікувана кількість травневих опадів

У травні 2026 року в Одесі очікується поступове підвищення температури. Стабільне тепло може прийти у третій декаді місяця.

Згідно з даними прогностичної моделі Google DeepMind WeatherNext 2, перехід середньодобової температури через відмітку +15°C прогнозується після 11–15 травня. Попри загальну тенденцію до потепління, місяць супроводжуватиметься періодами мінливої хмарності та короткочасними опадами.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Якою буде температура у першій половині травня

У першій декаді місяця (1–10 травня) денні показники коливатимуться в межах +18…+22°C, тоді як вночі стовпчики термометрів покажуть +12…+15°C. Найбільш хмарними днями можуть стати 4–6 травня, коли ймовірні невеликі локальні дощі. Проте вже до вихідних, 9–10 травня, очікується прояснення та стабілізація температури на рівні +18°C.

Погода в Одесі. Фото - ШІ, прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

Найбільш сприятливий період для прогулянок припаде на другу декаду (11–20 травня). У цей час встановиться сонячна погода без істотних опадів з денною температурою до +23°C та нічною в межах +11…+16°C.

Опади та грози наприкінці місяця

Третя декада травня (21–31 травня) характеризуватиметься підвищенням вологості. Хоча вдень повітря прогріватиметься до літніх +22…+24°C, в Одесі можуть бути короткочасні грози. Попередньо, грозова активність очікується близько 21 травня, а невеликі дощі пройдуть у період з 25 по 27 травня.

Попри денне тепло, вечори біля узбережжя залишатимуться прохолодними через вплив морського бризу, тому мешканцям та гостям міста радять поки не ховати легкий верхній одяг.

Прогноз погоди для Одеси від Укргідрометцентру

Прогноз синоптиків Укргідрометцентру на найближчий тиждень в Одесі обіцяє поступове потепління без суттєвих опадів до четверга. На вихідних та на початку наступного тижня денна температура коливатиметься від +10°C до +14°C, а вже з вівторка, 5 травня, повітря прогріється до +15°C. У середу стовпчики термометрів піднімуться до +16°C, проте вже у п'ятницю, 8 травня, до міста повернуться дощі при температурі +18°C. Нічні показники у цей період будуть коливатися в межах від +6°C до +11°C.

