Лапин - Тани: онлайн-трансляция боя украинца на шоу Усик - Верховен (видео)

Прямая трансляция боя Даниэль Лапин — Бенжамен Мендес Тани

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится большой вечер профессионального бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). В андеркарде шоу выступит еще один украинский боксер Даниэль Лапин (13-0, 5 KO). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Верховен.

Что нужно знать

Лапин и Тани проведут бой за второстепенные пояса

Их поединок завершит ранний андеркард шоу

Усик и Верховен проведут бой после полуночи

На сайте "Телеграф" доступна прямая видеотрансляция боя Лапин — Бенжамен Мендес Тани (9-1, 2 КО). Поединок украинца против француза закроет ранний андеркард шоу. Начало дуэли в 20:00 по киевскому времени.

На кону поединка стоят второстепенные титулы WBA International Gold и WBC Greater Touran в полутяжелом весе (до 79,378 кг). По информации LuckyPunch, украинец больше не владеет поясами IBF Inter-Continental, WBO International и WBA Continental.

Прямая видеотрансляция боя Лапин — Мендес Тани

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме. 22 мая "Кот" и "Король кикбоксинга" прошли официальную церемонию взвешивания — Александр подходит к поединку с рекордным в карьере весом.

Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. К слову, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.