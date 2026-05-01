Духовки и микроволновки массово выбрасывают. В чем причина и что покупают вместо них

Новый тренд приобретает популярность

Духовки и микроволновки начала массово вытеснять техника нового поколения. Речь идет об аэрогриле, который также называют мультипечью из-за многофункциональности.

Почему духовки теряют популярность

Громоздкая кухонная техника быстро теряет популярность, пишет "РадиоТрек". Вместо нее приходят более экономные и компактные решения.

Духовка очень важна на кухне, так как позволяет готовить множество вкусных и полезных блюд — от выпечки до мяса. Долгие годы у нее не было альтернативы, однако теперь громоздкие духовые шкафы потеснил аэрогриль.

В большинстве семей духовку не используют каждый день, поэтому нет смысла, чтобы она занимала столько места на кухне. В то же время мультипечь гораздо компактнее, быстрее готовит и тратит меньше энергии.

Что такое аэрогриль и почему он набирает популярность

Аэрогриль или мультипечь – это настольный электроприбор, который готовит пищу путем циркуляции горячего воздуха вокруг продуктов. Он сочетает функции конвекционной духовки и гриля, обеспечивая быстрое запекание до хрустящей корочки с минимальным использованием масла или вообще без него.

Аэрогриль вытесняет не только духовку, потому что, по сути, в нем объединены функции пяти устройств. В нем можно не только выпекать, но и делать тосты или сушить овощи.

Какую технику на кухне может заменить мультипечь:

духовка;

микроволновка;

тостер;

фритюрница;

сушилка для овощей.

Мультипечь имеет еще одно преимущество перед классической духовкой. Еда готовится быстрее и прибор "накручивает" меньше киловатт. В результате счета за коммуналку меньше.

