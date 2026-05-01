Духовки та мікрохвильовки масово викидають. В чому причина та що купують замість них

Новий тренд набуває популярності

Духовки та мікрохвильові печі почала масово витісняти техніка нового покоління. Йдеться про аерогріль, який також називають мультипіч через багатофункціональність.

Чому духовки втрачають популярність

Громіздка кухонна техніка швидко втрачає популярність, пише "РадіоТрек". Замість неї приходять більш економні та компактні рішення.

Духовка — дуже важлива на кухні, адже дає змогу готувати безліч смачних та корисних страв — від випічки до м'яса. Довгі роки вона не мала альтернативи, однак тепер громіздкі духові шафи потіснив аерогриль.

В більшості родин духовку не використовують щодня, тому немає сенсу, щоб вона займала стільки місця на кухні. Натомість мультипіч значно компактніша, швидше готує та витрачає менше енергії.

Що таке аерогриль та чому вони набирають популярності

Аерогриль чи мультипіч — це настільний електроприлад, який готує їжу шляхом циркуляції гарячого повітря навколо продуктів. Він поєднує функції конвекційної духовки та гриля, забезпечуючи швидке запікання до хрусткої скоринки з мінімальним використанням олії або взагалі без неї.

Аерогриль витісняє не лише духовку, адже по суті в ньому об'єднані функції п'ятьох пристроїв. В ньому можна не лише випікати, але й робити тости чи сушити овочі.

Яку техніку на кухні може замінити мультипіч:

духовка;

мікрохвильовка;

тостер;

фритюрниця;

сушарка для овочів.

Мультипіч має ще одну перевагу перед класичною духовкою. Їжа готується швидше й прилад "накручує" менше кіловат. В результаті рахунки за комуналку менші.

