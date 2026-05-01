Бессмертная классика 50-х: некогда модное и популярное имя для мальчиков стало редкостью в Украине

Популярность имен меняется с годами

Имя Владимир, долгое время было одним из самых типичных в Украине, постепенно теряет позиции среди новорожденных. Если раньше оно входило в число наиболее распространенных, то сегодня его чаще относят к традиционным именам.

По данным платформы "Рідні", в Украине насчитывается около 1,17 миллиона человек с этим именем. Оно умеренно встречается по всей стране, с несколько большей концентрацией в западных регионах.

Больше всего Владимиров живет на западе страны.

Наибольшую популярность имя имело в конце 1950-х годов – тогда так называли почти 31 тысячу мальчиков. Со временем эта цифра уменьшалась, и уже к 2000-м Владимир опустился примерно на седьмое место по популярности — около 7 тысяч новорожденных в год.

Имя Владимир теряет популярность среди новорожденных.

Традиции названия постепенно изменились.

Главная причина – изменение тенденций в выборе имен. Все больше семей выбирают краткие, современные или международные варианты, такие как Марк, Артем, Матфей или Даниил. В то же время имя Владимир часто ассоциируется со старшим поколением и кажется слишком классическим. Некоторым родителям также не нравятся его распространенные сокращения, такие как Вова.

