Безсмертна класика 50-х: колись круте популярне ім’я для хлопчиків стало рідкістю в Україні

Популярність імен змінюється з роками

Ім’я Володимир, яке довгий часбуло одним із найхарактерніших в Україні, поступово втрачає позиції серед новонароджених. Якщо раніше воно входило до числа найпоширеніших, то сьогодні його частіше відносять до традиційних імен.

За даними платформи "Рідні", в Україні налічується близько 1,17 мільйона людей із цим ім’ям. Воно рівномірно зустрічається по всій країні, з дещо більшою концентрацією в західних регіонах.

Найбільше Володимирів живе на заході країни.

Найбільшу популярність ім’я мало наприкінці 1950-х років — тоді так називали майже 31 тисячу хлопчиків. З часом ця цифра зменшувалася, і вже ближче до 2000-х Володимир опустився приблизно на сьоме місце за популярністю — близько 7 тисяч новонароджених на рік.

Ім'я Володимир втрачає популярність серед новонароджених.

Традиції іменування поступово змінились.

Головна причина — зміна тенденцій у виборі імен. Все більше родин обирають короткі, сучасні або міжнародні варіанти, такі як Марк, Артем, Матвій чи Данило. Водночас ім’я Володимир часто асоціюється з старішим поколінням і здається занадто класичним. Деяким батькам також не подобаються його поширені скорочення, як-от Вова.

