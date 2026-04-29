Мужской хит 80-х, который уходит в историю: почему это имя стало редкостью в Украине

Почему сегодня его почти не выбирают

Имя Сергей, которое было одним из самых распространенных среди мужчин в 70-80-х годах, сегодня гораздо реже выбирают для новорожденных в Украине. В тот период оно входило в список самых популярных имен, однако со временем его позиции ослабли.

Сейчас родители чаще предпочитают более современные или редкие варианты. Поэтому классические имена советского периода, в частности Сергей, постепенно теряют долю среди новорожденных, как сообщил "Телеграф".

Сколько Сергеев в Украине сегодня

По данным генеалогического портала Рідні (на которые ссылается карта распространения), в Украине насчитывается более 1 206 923 носителей этого имени.

Эксперты из "Today in Ukraine" отмечают, что в целом имя все еще входит в список распространенных в Украине, но его доля среди новорожденных значительно ниже, чем в прошлые десятилетия.

Имя Сергей обычно связывают с рядом характерных черт, среди которых лидерские качества, творчество и отзывчивость. Люди с этим именем часто проявляют склонность к руководству и стремление достигать поставленных целей. Также они часто интересуются искусством и культурой, что подчеркивает их творческую составляющую. Кроме того, Сергей обычно внимательны к эмоциям других, благодаря чему могут быть надежными друзьями и советчиками.

Поэтому, вероятно, имя Сергей стали реже выбирать из-за изменения подходов: украинцы всё чаще отдают предпочтение редким и необычным именам вместо распространённых.

Какие имена самые популярные для мальчиков в 2026 году

Александр — остается вечным лидером, значит "защитник людей". Матвей — "дарованный Богом", трендовое имя. Марк (Марко) – современное, короткое, латинское имя, означающее "воинственный". Максим – популярное имя, что означает "самый большой". Артем — "несокрушимый", "безупречный". Тимофей — "почитающий Бога", стабильный лидер рейтингов. Лев (Леон) — набирающие популярность символы силы и грации. Богдан — "дан Богом". Дамир/Даниил/Дмитрий — популярные классические варианты. Роман — "крепкий"

