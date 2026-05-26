Без смеха не произнести. Какое английское слово самое забавное для украинцев
На украинский слово имеет обычный перевод
Преподавательница английского языка в сети рассказала о самом любимом слове ее учеников. Пользователи уже оценили юмор и произношение.
Соответствующее видео преподавательница опубликовала в Тик Ток. Оно уже набрало тысячи просмотров и немало комментариев.
По ее словам, любимым словом учеников оказалось "debility". С английского оно переводится как слабость, бессилие, немощь. Чаще означает состояние физической истощенности, потери энергии или общей слабости организма.
Украинцев смешит не столько перевод, сколько произношение слова — "дебилити". Ведь оно звучит как популярная брань "дебил", а частица "-ити" добавляет иностранный шарм.
В комментариях пользователи писали, что это слово действительно смешно звучит и входит в подборку самых смешных. Кое-кто добавил, что сюда же можно отнести и "бисукле", то есть bicycle — велосипед. Люди писали:
- Мое любимое слово обстоятельства.
- Знакомы, прикольно звучит.
- Ой, спасибо, мне понравилось
- Теперь и мое любимое.
- Ахохахах. Недавно его выучила.
- Бисукле все забыли.
Напомним, что на украинском неправильно говорить "вішати" яблоки или бананы в магазине. Ведь российское "взвешивать" на украинском будет "зважувати", а не "взвішувати".
