Без смеха не произнести. Какое английское слово самое забавное для украинцев

На украинский слово имеет обычный перевод

Преподавательница английского языка в сети рассказала о самом любимом слове ее учеников. Пользователи уже оценили юмор и произношение.

Соответствующее видео преподавательница опубликовала в Тик Ток. Оно уже набрало тысячи просмотров и немало комментариев.

По ее словам, любимым словом учеников оказалось "debility". С английского оно переводится как слабость, бессилие, немощь. Чаще означает состояние физической истощенности, потери энергии или общей слабости организма.

Какое английское слово смешит украинцев

Украинцев смешит не столько перевод, сколько произношение слова — "дебилити". Ведь оно звучит как популярная брань "дебил", а частица "-ити" добавляет иностранный шарм.

Смешное английское слово debility

В комментариях пользователи писали, что это слово действительно смешно звучит и входит в подборку самых смешных. Кое-кто добавил, что сюда же можно отнести и "бисукле", то есть bicycle — велосипед. Люди писали:

Мое любимое слово обстоятельства.

Знакомы, прикольно звучит.

Ой, спасибо, мне понравилось

Теперь и мое любимое.

Ахохахах. Недавно его выучила.

Бисукле все забыли.

Напомним, что на украинском неправильно говорить "вішати" яблоки или бананы в магазине. Ведь российское "взвешивать" на украинском будет "зважувати", а не "взвішувати".

