Красное пятно на клюве у чаек не просто так: ответ удивляет даже взрослых

Многие не знали об этом факте

Красное пятно на клюве у чаек — это не просто интересная раскраска. На самом деле оно имеет практическую функцию.

Об этом рассказала одна из пользователей Threads. Она выразила удивление тому, что только во взрослом возрасте узнала, что красное пятно на клюве чайки находится там не просто так. К слову, многие комментаторы также не догадывались об этом интересном факте.

"Мне было сегодня лет, когда я узнала, зачем красное пятно на клюве у чаек", — пишет девушка.

Чайка. Фото - anestasy_ivashchenko

Зачем чайкам красное пятно

У некоторых видов чаек на конце нижней части клюва есть красное пятно, которое называется релизер. Оно, согласно данным из открытых источников, выполняет роль сигнального раздражителя, побуждающего родителей к кормлению птенцов (голодные птенцы трогают своим клювом это пятно, тем самым провоцируя у родителей рефлекс отрыгивания пищи).

Чайка. Фото - Википедия

