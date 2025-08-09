Птица, которая является символом Украины, перебирается в города. Орнитолог объяснил причины

Птица приспосабливается к городским условиям

Боривитер недавно был замечен прямо посреди двора в Запорожье. Эти хищные птицы все чаще селятся в городах, ведь для них достаточная кормовая база и привычные условия гнездования.

Об этом " Телеграфу" рассказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин. По его словам, некоторые хищные птицы переселяются в города, потому что там много мелких птиц, еды для хищников.

А вот бориветер, это скорее не потому, что здесь много птиц. А потому что он и мышей ест ... Город – это как скалы для него, он может гнездиться на каких-то постройках – как на обрывах где-то у рек или моря. И здесь есть кормовая база Василий Костюшин

Боривитер

Кроме того, по словам орнитолога, боривитер (другое название пустельга), может страдать от разных хищников, но в городе хищников меньше. Есть мнение, что в городах, где много кошек, птицы становятся их добычей, однако Костюшин считает, что это не совсем так, ведь подавляющее большинство кошек не охотятся на птиц.

То есть боривитер пришел (в города, — ред.) также за кормовой базой, за нормальными условиями гнездования… Он гнездится часто на скалах. То есть здание – это скала искусственная для него. Ну и, поскольку он много поедает птиц, то здесь голуби для него, это такое любимое блюдо, добыча орнитолог

Также, по словам специалиста, ближе к городам перебираются ястребы. Однако эта птица гнездится на деревьях, поэтому поселяется преимущественно вокруг городов и деревень, где можно спокойно делать гнезда на деревьях. А кормиться ястребы летают в города.

Боривитра считают символом Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в июне показал новую необычную татуировку. На своей руке украинский дипломат изобразил боривитра, который стал символом Мариуполя в образе легендарного панно художницы Аллы Горской. Рисунок был частично разрушен российскими захватчиками в 2022 году и сейчас его судьба неизвестна.

Боривитер — сокол, получивший свое название за умение зависать на одном месте в воздухе, держась против ветра и преодолевая его. Боривитер — мозаичное панно, созданное гениальной украинкой Аллой Горской в 1967 году… Во время осады Мариуполя российскими войсками часть панно была разрушена взрывом. Боривитер Горской — на мой взгляд, один из символов Украины. Нас бьют, но никогда не убьют. Потому что мы преодолеваем даже ветер Дмитрий Кулеба

Панно Боривитер в Мариуполе

